Гаага готовит холодный душ для Кремля 7 Константин Эггерт, «Немецкая волна»

16.11.2019, 10:44

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В Нидерландах произошло неприятное для Путина событие.

Международная следственная группа (JIT), изучающая обстоятельства уничтожения малазийского авиалайнера в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, опубликовала новые данные, включая аудиозаписи. Они указывают на то, что представители российского руководства напрямую управляли так называемыми "ДНР" и "ЛНР" и, по сути, руководили всеми их действиями.

Кому поверят: Кремлю или голландским полицейским?

На одной из записей Александр Бородай, числившийся летом 2014 года премьер-министром "Донецкой народной республики", прямо говорит, что его задача - защита "интересов Российской Федерации". С одной стороны, вроде бы ничего нового тут нет. Спецслужбы Украины не раз публиковали документальные свидетельства того, что эти территории находятся под полным контролем российских силовиков и суверенитет "республик" - чистой воды фейк. Но Кремль и его союзники, в том числе, на Западе, всегда могут возразить: это, мол, часть пропагандистской войны официального Киева с "народом Донбасса".

Про заявления следственной группы в Нидерландах такого не скажешь. Голландские полицейские обнародуют те данные, которые станут основой для судебного процесса по делу о гибели авиалайнера с 298 пассажирами на борту. Этих бесстрастных людей, явно не очень любящих публичность и все еще не очень привыкших к ней за эти пять лет, волнуют только те факты, которые могут лечь в основу обвинительного заключения. Суд начнется 9 марта 2020 года. Как минимум для западной общественности, его выводы будут убедительными - просто потому, что доверие к независимости и беспристрастности судебной системы стран ЕС, как в самом союзе, так и во всем мире очень высокое.

MH17 - в широком политическом контексте

Самое же неприятное для российского руководства заключается в том, что в аудиозаписях, обнародованных следственной группой, фигурируют имена помощника президента России Владислава Суркова и министра обороны Сергея Шойгу. До новых публикаций в качестве обвиняемых фигурировали три гражданина России и один Украины - все как один с хмурыми лицами и бесцветными постсоветскими биографиями. Суд над ними (пусть и заочный) и суд, на котором в качестве подозреваемых или, возможно, обвиняемых звучат имена Шойгу и Суркова - это два разных события. В том числе, и с точки зрения общественного внимания.

Все понимают, что никто ни в Москве, ни в Донецке, не отдавал приказ сбивать гражданский самолет. Наводчики "Бука" наверняка думали, что стреляют по транспортнику ВВС Украины. Это в тот же день подтвердил один из лидеров сепаратистов Игорь Гиркин (Стрелков), написав в соцсетях о сбитом АН-26 (позднее сообщение было удалено).

Однако суд будет рассматривать вопрос о том, как именно комплекс ПВО оказался на украинской территории, а не только то, кто конкретно включал радар и нажимал кнопку пуска. Потому что понять причину гибели почти трехсот невинных мужчин, женщин и детей невозможно вне более широкого политического контекста. Судьям в Гааге, привыкшим заниматься "обычными" убийцами и наркоторговцами, предстоит нестандартное для них дело - воссоздать историческую и политическую панораму одного из самых важных событий европейской истории двадцать первого века. По законодательству, они обязаны отследить все причины и следствия, которые привели к падению самолета.

Это значит, что без рассмотрения роли Москвы в событиях 2014 года никак не обойтись. Вдобавок еще неизвестно, какие новые данные откопает следственная группа к марту следующего года. Вполне возможно, что в поле зрения суда окажутся и другие имена и что приговор не ограничится четырьмя неизвестными людьми с кличками типа "Хмурый" и "Гюрза".

История про сбитый "боинг" понятна любому обывателю

Готов ли Кремль к тому, что суд в Гааге через год или два вынесет приговор, связывающий топ-фигуры российской власти с агрессивной войной? Думаю, что, несмотря на продолжающиеся попытки дискредитировать следствие как предвзятое, готов. Там знают, что PR-эффект от такого приговора, если его вынесут, будет крайне неприятным. Прочно забытая западными обществами война Украины и России вернется в общественное пространство. Причем вернется наглядно, без теоретических рассуждений о международном праве, суверенитете и прочих абстракциях.

Три сотни душ летели на работу, в отпуск или в гости и погибли, потому что в Москве X, Y или Z отдали приказ бить ракетами по украинским целям. Это более простая и понятная зеленщику из Мангейма и медсестре из Неаполя история, чем репортажи "Гардиан" о далеком "Дон-и-е-т-ске" или колонка во "Франкфуртер альгемайне" о неком "Кхрущеве", который отдал Украине "Крим" три четверти века назад.

У суда и приговора (если его вынесут) могут быть и конкретные последствия - иски семей жертв к официальной России. Полагаю, Москва готова была бы заплатить. Но сделать это - значит фактически признать за собой ответственность за случившееся. А к этому в Кремля явно не готовы. Возможно, пока не готовы - но, может быть, и никогда. Ясно только, что трагедия рейса MH17 будет с нами еще очень долго.

Константин Эггерт, «Немецкая волна»