Шенгенская виза: как быть со страной первого въезда 3 16.11.2019, 11:20

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Показательные истории для туристов.

Прошлой зимой петербуржец Антон Шульгин получил очередную шенгенскую визу Финляндии. Это была четвертая по счету виза, выданная северными соседями, и первая - в его новом паспорте. Шульгин - бывалый путешественник: по старым визам он ездил не только в Финляндию, но и в Данию и Польшу, посещал Германию и Италию. С одним "но": ранее всегда выходило так, что первой страной въезда в страны Шенгена с новой визой всегда была Финляндия, пишет dw.com.

Путешествие в Шенген может быть коротким

По новой визе он еще не успел там побывать, но забронировал, как ни в чем не бывало, билеты на прямой рейс из Петербурга в Амстердам. И в этот раз путешествие закончилось, не успев начаться. Пограничник в аэропорту Схипхол, не обнаружив в паспорте с новой визой финский штамп, не впустил Шульгина в страну. Мол, россиянин нарушил визовое законодательство.

"Я честно ему сказал, что просто не успел еще побывать в Финляндии и еду в гости к другу в Амстердам, - рассказывает DW Шульгин. - Не думал, что меня могут не пропустить, ведь это не первая виза, плюс обратные билеты были на руках. В дальнейшем я планировал, как обычно, съездить и в Финляндию".

Итог: вместо визита в страну тюльпанов и мельниц - сутки в аэропорту, штамп на визе "аннулирована" и ближайший рейс домой. Сейчас петербуржец не торопится нести новое заявление в финское консульство. Опасается, что в визе ему откажут. Как на самом деле работает зачастую по-разному трактуемое правило о стране первого въезда на территорию, где действует Шенгенское соглашение?

Пограничники в Европе решают, кого впускать, а кого - нет

В финском консульстве в Санкт-Петербурге DW заверили, что по финской визе турист имеет право совершать первую поездку в любую из 26 стран Шенгенской зоны. Главное - за весь период действия визы чаще ездить в Финляндию и проводить там больше времени, чем в других странах Шенгена. Можно ли получить финскую визу и совсем не ездить в Финляндию? "Каждый случай рассматривается отдельно, но получение новой визы может оказаться затруднительным", - ответили в консульстве.

Как тогда объяснить то и дело возникающие случаи запрета на въезд? "Окончательное решение о том, впускать туриста или нет, остается за службой пограничного контроля той страны, в которую въезжает путешественник", - сообщила DW пресс-секретарь Еврокомиссии Кася Коланко.

Пограничник анализирует каждый конкретный случай: проверяет подлинность визы и ее категорию, цель поездки, маршрут, может запросить бронирование отеля, обратные билеты и уточнить, достаточно ли у туриста денег. Количество вопросов возрастает, если у туриста свежая шенгенская виза. Его ответы сверяют с тем, что было указано в анкете для получения визы другой страны. Кроме того, пограничник оценивает достоверность объяснений, почему туристу вдруг понадобилось быть в той стране, в которую он въезжает. В случае сомнений пограничная служба любой страны, входящей в Шенгенскую зону, имеет право отказать во въезде.

Настольная книга опытного туриста - "Визовый кодекс ЕС". В нем сказано, что заявитель должен запрашивать визу государства основного пребывания. Если оно не может быть определено, необходимо направить заявление в консульство той страны Шенгенской зоны, в которую турист собирается въезжать как в первую.

Шенгенская виза не по назначению

Шенгенская виза Финляндии - удобный для петербуржцев способ получить зеленый свет на путешествие по Европе. Это самая популярная страна, у которой россияне запрашивают шенгенскую визу, как следует из данных портала Schengenvisainfo, где собрана официальная информация из государств Шенгенского соглашения. Финское консульство в Петербурге - рекордсмен по числу выданных виз. В 2018 году их было более полумиллиона. Для сравнения: в Москве за тот же период выдали лишь 71 тысячу.

При этом далеко не все российские граждане используют визы по назначению. Согласно опросу онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip, почти 17 процентов обладателей шенгенских виз вообще не посещают страну, их выдавшую. Получается, что заявление на получение визы чаще несут туда, где получить ее проще и быстрее. И зря: именно это - красная тряпка для пограничных служб тех стран, которые выдают россиянам меньше виз, при этом являясь популярными направлениями для поездок.

На туристических форумах путешественники делятся историям об отказе на въезд в Австрию, Бельгию, Германию и Нидерланды. Кому-то везет гораздо меньше, чем Шульгину. "Мест до Москвы не было, и нам пришлось провести незабываемое время в тюрьме временного содержания. Мы провели 12 часов без еды, шесть часов без воды", - пишет на одном из форумов самостоятельных путешествий жительница Санкт-Петербурга. В 2017 году она прилетела из Пулково в Льежский аэропорт, но ее не впустили в Бельгию.

На границе в Шенген развернули: что дальше?

По словам адвоката, члена палаты адвокатов в Берлине Йоханнеса Энгельманна (Johannes Engelmann), данные туриста с аннулированной визой попадают в единую Шенгенскую информационную систему (SIS). К ней имеют доступ все государства-участники соглашения.

"Впоследствии это может сыграть злую шутку с путешественником, он будет включен в систему как нарушитель визового кодекса. Возрастет шанс получить отказ на выдачу последующих виз той страной, которая до этого к нему благосклонно относилась", - подчеркнул адвокат.

Данные туриста могут находиться в системе до пяти лет. В некоторых случаях - пожизненно. Турист имеет право подать апелляцию, обратившись в консульство не впустившей его страны. Однако детали дела и всю информацию, хранящуюся в его профайле в системе, выдадут только через адвоката.

Отдельные страны Шенгенского соглашения имеют дополнительные национальные законы для мониторинга нарушителей. Например, в Германии - закон о сохранении данных для предупреждения нарушений визового режима, который действует с 2011 года. Согласно ему собираются данные о тех, кто предоставил ложные сведения для получения шенгенской визы или использовал ее не по назначению. По словам Энгельманна, в последние восемь лет растет число случаев, когда российских туристов с шенгенскими визами других стран-членов соглашения разворачивают на немецкой границе.

"Нет конкретного тренда, который бы указывал, почему один сотрудник пограничной службы пропускает туриста, а другой терзает его вопросами", - признает Энгельманн. Главное, напоминает адвокат, чтобы турист был готов к таким ситуациям: не путался в ответах и имел при себе все необходимые документы.