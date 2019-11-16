Где искать исчезнувшие сокровища императора ацтеков Монтесумы? 16.11.2019, 11:57

Факты перемешались с легендами.

Одним из самых знаменитых племен американских индейцев являются ацтеки. Величественная империя, которая за время своего существования накопила множество сокровищ. Но самое удивительное это то, что большинство из них удалось сохранить от чужеземцев. Однако именно приход испанских конкистадоров привел к падению империи. И произошло это во времена правления правителя ацтеков Монтесумы II, пишет klady.info.

В 1519 году испанец по имени Эрнандо Кортес, возглавляя хорошо вооруженный отряд, выдвинулся на земли ацтеков. И, возможно, индейцам удалось отбиться от значительно уступающих сил захватчиков, если бы не вера Монтесумы, что на их земли вернулись боги, ушедшие множество лет назад. Об этом говорили блестящие доспехи испанцев и причудливый шлем Кортеса.

По пути к заветному золоту конкистадоры нередко встречали местные племена индейцев, с которыми, без каких-либо церемоний, разбирались. Напуганный Монтесума пригласил захватчиков в свою столицу Теночтитлан, в надежде, что те смилостивятся над жителями империи после хорошего приема. Однако золото и другие сокровища, которые увидело войско Кортеса, только разогрели жажду отряда обогатиться. Но Монтесума настолько страшился завоевателей, что решился подарить им все свои драгоценности.

Однако с таким исходом событий были не согласны другие представители племени, ненависть к которым заставила пройти даже против воли своего императора. Началось восстание. Монтесума был убит своими же воинами, а Кортесу и части войска удалось бежать, прихватив с собой незначительную часть сокровищ. Также некоторые данные гласят, что испанцам и вовсе потеряли все сокровища при отступлении. Но Кортес вовсе не собирался останавливаться на достигнутом и собирался все же захватить древнюю столицу.

Когда ацтеки поняли, что деваться им некуда и вскоре империя падет, они решили во что бы то не стало спрятать от захватчиков свои ценности. А потому погрузили все свои украшения и золото в небольшие лодки, после чего переправлены в неизвестное сейчас место. Считается, что все сокровища были погребены в глубокой шахте. Захоронением клада занимались самые доверенные генералы, которые дали клятву никому не рассказывать о месте клада. Также с ними были и рабы, которых конечно же, по окончании работ убили. Сокровища на многие годы исчезло из поля зрения новых жителей бывшей империи ацтеков.

Но легенда о них продолжала жить. А на легендах, как известно, очень любят наживаться мошенники. С того времени различными проходимцами было продано немало карт, которые вели к сокровищам Монтесумы. Однако купившие их получали лишь неприятности в попытках обогатиться. Сокровища последнего императора ацтеков до сих пор остаются сокрытыми от глаз людей. Возможно, когда-нибудь они и будут найдены, да вот только все предыдущие попытки не добавили ни малейшего намека на разгадку их местонахождения.