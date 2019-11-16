«Я – и.о. Наполеона» 16.11.2019, 12:19

Что российский историк Соколов рассказывал о себе.

Документальный фильм «Сир» о реконструкторе и историке Соколове был снят в рамках фестиваля «Времена и эпохи» под патронажем правительства России.

Сегодня, когда Олег Соколов стал известен еще и как убийца и расчленитель девушки, к нему приковано пристальное внимание, пишет «Солидарность».

— Рыцарь – это призвание! — пафосно заявляет в фильме реконструктор, сидя в костюме Наполеона.

Соколов рассказывает, что хоть в школе и институте и учил английский, он сам почувствовал, что не может жить без французского языка, и выучил его самостоятельно.

— Ночью во сне я говорю по-французски, — не без гордости признается Соколов.

Он также поведал, откуда произошло его прозвище Сир.

— Каждый клуб – это мир, подстроенный под командира клуба. В соответствии с тем, какой командир клуба, такие и отношения в клубе. И один из моих подчиненных, друзей, сказал «Сир», обращаясь ко мне. И как-то все сразу подхватили и все. И уже 40 лет я — Сир. Это вроде как и обращение и имя такое. С одной стороны, не сказать, что меня зовут Наполеон. Это смешно, абсурдно, за сумасшедшего примут. А какое имя генерала я могу взять? Никакое. Если я основатель всего этого, главнокомандующий, грубо говоря и.о. Наполеона.

Соколов рассказал историю про увлеченность других своих коллег-реконструкторов.

— Один молодой человек, очень увлекающийся нашей армией, женился, и своей молодой супруге не говорил подробно о своем увлечении. Она думала, ну ладно, пускай мужик занимается каким-то своим увлечении, — рассказывает Соколов в фильме. — Один раз он уезжает, другой, третий, четвертый. И это ей стало надоедать. И потом в какой-то момент она сказала: знаешь, дорогой, либо я, либо твой поход. Он взял ружье и сказал: «Поход» и пошел.

Известно, что Олег Соколов буквально фанател от Франции, говорил на французском и, по некоторым отзывам, являлся крупнейшим в мире специалистом по истории наполеоновских войн и самого Наполеона Бонапарта. Увлечения доцента высоко оценили в самой Франции, и в 2003 году Соколову вручили важную государственную награду — орден Почётного легиона.