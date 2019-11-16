Белорусы смеются с Лукашенко 1 16.11.2019, 12:34

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«Диктатор с перепугу стал долбить плитку в центре города».

Легальная мирная Встреча свободных людей настолько напугала Лукашенко, что он отдал приказ ставить елку в середине ноября.

Кроме того, «ремонтники» стали крошить плитку в центре Минска на Октябрьской площади именно в то время, когда там должна была начаться Встреча свободных людей.

Фото: «Наша Ніва»

Белорусы в соцсетях высмеивают Лукашенко и его «ремонтников».

Но люди, которые пришли на Октябрьскую, пройдя по центральным улицам Минска, собрались на площади Свободы, где и состоялась встреча.

Фото: «Наша Ніва»

Сегодня в Минске на площади Свободы, в 18-00 пройдет вторая Встреча свободных людей в рамках легального избирательного митинга.