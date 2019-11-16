«За 15 дней на Кубе потратил $1500» 13 16.11.2019, 12:59

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Фото: onliner.by

Белорус два года работал без отпуска, чтобы полететь на остров.

Историю журналистам onliner.by рассказал Владислав, который впервые за два года ушел в отпуск. Вместе с другом он отправился не куда-нибудь в Турцию, а на Кубу — в страну рома, горячей сальсы, сигар и невероятного колорита:

— Начну с того, что в отпуске я не был два года. И потому была цель отправиться как можно дальше! Выбор пал на Кубу. Идею поддержал друг. И вот мы уже самостоятельно готовимся к отдыху: билеты, выбор квартир, составление маршрута по острову. Такой формат путешествия открывает массу возможностей: нет привязки к группе, гиду, времени. Ты исследуешь только те места, которые интересны тебе, и тратишь на них столько времени, сколько сочтешь нужным.

Фото: onliner.by

Билеты я покупал за два с половиной месяца до предположительной даты вылета. Несколько недель изучал варианты и в итоге приобрел их за $542 по курсу из Минска в обе стороны с одной пересадкой (в Париже на пути туда и в Амстердаме обратно). Стыковки составляли 4—6 часов.

Предполагалось, что дни путешествия будут наполнены погружением в культуру Кубы и ее изучением, хотелось большей мобильности и свободы, потому из багажа — только ручная кладь с необходимым минимумом вещей. Аренда квартир обошлась в среднем от $15 до $25 в сутки на двоих. К слову, я бронировал жилье через Booking.com первый раз, было много вопросов. Несмотря на языковой барьер (а говорят там в основном на испанском), мой хост из Гаваны оперативно отвечал на все вопросы, поэтому перед вылетом я был достаточно информирован.

Бар с тысячами автографов туристов и лучший в мире дайкири

Наконец август — и вот с одной лишь ручной кладью мы летим через Атлантику навстречу жаркому кубинскому солнцу! В Гавану прилетели ночью, сразу заселились. Несмотря на близость центра, в темноте полуразрушенные здания казались устрашающими, а приветствия местных пугали.

Однако под ярким солнцем картина изменилась. Кубинцы оказались очень открытыми и доброжелательными людьми. Им ничего не стоит улыбнуться незнакомому прохожему и сказать «привет».

Даже учитывая ветхость некоторых зданий, Гавана выглядит прекрасно! Особый интерес представляет старая часть города. Практически все памятники архитектуры расположены восточнее от Капитолия и бульвара Прадо.

Любители старинных крепостей откроют для себя Ла-Фуэрсу и Эль-Морро, для тех, кто любит музеи, — музей Революции, а кто настроен выпить — улицу Эмперадо.

Необходимо дойти до точки, где находится большая толпа людей с фотоаппаратами. Вы на месте. Исследование этой части города мы начали с одного из любимых баров Эрнеста Хемингуэя в Гаване — La Bodeguita del Medio. Этот монобар, где из алкоголя подается только мохито, примечателен тем, что стены здесь украшают тысячи автографов путешественников со всего мира. Отправитесь туда — не забудьте ручку.

Кстати, в Гаване есть еще один бар, который любил посещать Хемингуэй, — Floridita. Он известен тем, что, по мнению посетителей, и я с этим согласен, там подают лучший в мире дайкири.

Кроме того, тут был изобретен коктейль «Папа Добле». Согласно легенде, Папа Хэм, заказывая здесь дайкири, попросил «двойную дозу рома без сахара: у меня диабет». Собственно, это и есть рецепт «Папа Добле». В подтверждение легенды в углу бара сегодня сидит бронзовый Хемингуэй. Все бармены добродушны и приветливы, это здорово.

Отдельные деньги для туристов и советский автопром

На улице Эмперадо также находится кафедральный собор. Вход туда бесплатный, однако подняться на одну из башен стоит $1. Жалеть в данном случае не стоит, так как вид на город оттуда открывается потрясающий.

Ужинали мы на набережной Малекон, которая простирается на 8 километров вдоль побережья Гаваны. Ресторан оказался очень достойный: вид удивительный, особенно на закате. Чек за лобстера с креветками вместе с алкоголем и чаевыми был $18 на человека. Вообще, цены в ресторанах на Кубе очень демократичные. Редко когда стоимость похода в кафе или ресторан превышала $15 на человека.

Фото: onliner.by

Небольшое отступление на тему денег. На Кубе введена 10-процентная комиссия на обмен долларов, так что брать с собой предпочтительнее евро, их вам поменяют в любом банке. Внутри страны действует две валюты: местные песо и для туристов. Разница между ними составляет 25 раз. Считается, что у туристов местных денег быть не должно, однако несколько раз они попадали к нам в руки вместе со сдачей.

Если такое случилось, паниковать не нужно. Достаточно помнить обменный курс и радоваться. Ведь теперь для вас откроются двери на местные рынки, где расчет идет только этими деньгами. Килограмм спелого манго стоит меньше половины доллара, а за доллар можно купить пять стаканов свежевыжатого сока.

Стоит отдельно сказать об автомобилях на Кубе. Автопром представлен, как правило, советскими и американскими моделями. И то, как они выглядят, вызовет одобрительный возглас любого работника автосервиса, с учетом того, что возраст многих составляет 50—60 лет. Кубинцы любят свои автомобили. Сразу бросается в глаза обилие Chevrolet и Cadillac ярких цветов. Здесь вообще любят все броское.

Много рома и сложности с поиском воды

Весь следующий день до обеда мы решили посвятить пляжному отдыху. В самой Гаване пляжей нет, но в 15 километрах от города расположен один из красивейших пляжей острова — Санта-Мария-дель-Мар.

Найти остановку и нужный автобус без знания языка — задача не из легких. Какая-то бойкая кубинка, воспользовавшись нашим замешательством, чуть было не утянула нас на фестиваль сальсы, но человека с четким планом не так-то просто сбить с пути. Через условных полчаса мы были на месте. Все так, как рассказывают маркетологи из турагентств: белый песочек, лазурное море. И чего не расскажут: в барах с улыбкой добавят в коктейль «Куба либре» чуть больше рома, чем положено, узнав, что ты белорус.

Фото: onliner.by

Кстати, ром на Кубе продается практически везде и за смешные деньги (от $6 до $10 за литр). Чего не скажешь о воде. Найти ее здесь может быть проблематично. Тут нет супермаркетов: в одном магазине вы найдете исключительно хозтовары, в другом будет бытовая техника, третий — продуктовый. В последнем могут продаваться макароны, бобы, печенье и ром, но не будет ни капли воды! Поэтому мы настойчиво приставали к местным с вопросом: «Компрар аква пор фавор?»

Водой старались закупаться впрок, водопроводную пить не рискнули. Стоит она порядка $1—1,5 за полтора литра. Иногда, видя, что мы не местные, нам пытались продать дороже, но покупать или нет — вопрос лишь того, насколько вы хотите пить. Или можно утолить жажду ромом. К слову, с водой есть свой лайфхак: в каждой квартире был холодильник с напитками. Стоили они чуть дороже, чем в магазине. Но если до выезда купить все, что выпили, и поставить обратно, платить за них не нужно.

После пляжа мы отправились на автобусный терминал покупать билеты в следующий город — Сьенфуэгос. Хоть Гавана и прекрасна, но делать в ней больше нескольких дней нечего, а тюлений отдых не для нас. Не учли мы только одного: билеты на автобус вам без паспорта не продадут. Мольба, слезы, уговоры и подкуп тут не действуют. Пришлось торговаться с таксистом, который за $8 согласился отвезти нас за паспортами и обратно. Изначально такую цену он просил за дорогу в одну сторону. Смело торгуйтесь!

В этот же вечер мы попали на карнавал в честь 600-летия Гаваны. Думаю, не стоит говорить, что план на вечер был быстро пересмотрен. Карнавал на Кубе — семейный праздник, много пар с детьми, уличной еды, улыбок, ярких костюмов и танцев.

Фото: onliner.by

Город-музей Тринидад, «такси коллективо» и вкуснейшие лобстеры

Вторым в маршруте стал основанный французскими эмигрантами на берегу Карибского моря небольшой город Сьенфуэгос. Здесь просто приятно погулять, наслаждаясь архитектурой и неспешным ритмом жизни местного населения. Для нас он стал перевалочным пунктом. Пробыли мы там лишь сутки и отправились дальше.

Перемещаться по Кубе можно несколькими способами. Наиболее простой и комфортный — автобус. Во-первых, автобусы ездят четко по расписанию, во-вторых, там есть кондиционер, в-третьих, забронировать и купить билет можно прямо из Минска через интернет. Второй — на поезде, но ими мы не пользовались. И третий, очень популярный на Кубе, — «такси коллективо». Суть в том, что таксист собирает несколько человек (по факту сколько влезет в машину) и делит стоимость поездки на всех. Аналог нашего BlaBlaCar. Именно третьим вариантом мы и решили воспользоваться из-за нестандартности следующей поездки. Заказать такси нам помогла хозяйка casa («дом» в переводе с испанского. — Прим. Onliner) в Сьенфуэгосе — милая женщина, которая немного говорила по-русски.

Третий город маршрута — Тринидад. По пути из Сьенфуэгоса было запланировано посещение заповедника Эль Ничо. Хозяин такси дал нам два часа на то, чтобы добраться до одного из красивейших водопадов на Кубе. Словами описать всю красоту этого заповедника сложно: нетронутая природа, чистый воздух, красивейшие водопады через всю долину… Тот случай, когда лучше один раз увидеть!

Фото: onliner.by

Тринидад — город-музей на карибском побережье и гастрономическая столица Острова свободы. Именно здесь я попробовал самые вкусные в своей жизни мохито и пинаколаду. И стоили коктейли по $1,5 — адекватная Зыбицкая для среднестатистического белоруса. Ужин из четырех лобстеров на гриле с овощами, закусками и коктейлями у хозяина дома обошелся в $30 на двоих. Еды было столько, что осталось на потом.

В городе также есть на что посмотреть, о чем вам тут же сообщат туристические зазывалы. Рядом с Тринидадом есть заповедник с природным источником и водопадом. Доехать туда можно на лошади за час-полтора в одну сторону. Цена вопроса — $10.

Город-пляж Варадеро и мечта любого спелеолога — пещера Матансаса

На Кубе мы заметили зависимость: чем дальше от столицы, тем ниже цены. Причем на все. Если в Гаване нам предлагали коробку сигар из 25 штук за $125, то в Тринидаде за аналогичную коробку изначально запросили $50, а после трех минут торгов цена снизилась до $35.

Из Тринидада мы отправились в главный город-курорт Кубы — Варадеро. Город-пляж по ширине не превышает 500 метров, зато в длину раскинулся на 20 километров. Поэтому где бы вы ни сняли жилье, до моря будет очень близко. По сути, весь город — это первая береговая линия. Здесь курсируют автобусы. Покупая билет за $5 у кондуктора на входе, можно ездить туда-обратно хоть до глубокой ночи весь день. Автобусы двухэтажные, часто без крыши. Так что стоит как минимум прокатиться по острову, наслаждаясь легким ветерком и видами.

Здесь же мы решили самостоятельно организовать экскурсию по пещерам. Пещера Сатурна с целебным воздухом и кристально чистой водой впервые была обнаружена беженцами, а затем стала лазаретом для пострадавших во время войны. Дайверы приезжают сюда для того, чтобы погрузиться в озеро с целительной водой. Его глубина — более 20 метров. Здесь водятся удивительные рыбы, а само озеро имеет ряд подводных пещер, но без акваланга туда не добраться. Вход в пещеру стоит $5.

Пещера Бельямар находится в пригороде еще одного удивительного места — Матансаса. Она названа национальным памятником Кубы. Спелеологи со всего мира приезжают сюда для того, чтобы увидеть ее. Длина пещеры более 23 километров, а возраст — около 40 тыс. лет. Здесь лучше не отставать от гида, так как легко заблудиться. Вход — $5, плюс еще $5 мы заплатили за возможность съемки. Последние два дня мы провели в Гаване, готовясь к отлету.

Бюджет поездки

Итого за 15 дней мы объехали половину острова: посетили пять городов (один проездом), прошли около 200 километров пешком и выпили более 10 литров рома. Да, были свои ошибки и непредвиденные ситуации, но это был классный отдых, не похожий ни на что. В первую очередь потому, что все было спланировано самостоятельно. Описывать путешествие можно долго, это только выборка из наиболее ярких моментов. Тем, кто собирается поехать на Кубу, я с радостью отвечу на вопросы. Желаю всем приятных и интересных путешествий!

Весь бюджет поездки на 15 дней составил $1500:

$542 — перелет;

$140 — проживание (с учетом скидки);

$350 — питание;

$60 — ром;

$25 — вода;

$52 — автобусы;

$80 — такси;

$30 — входные билеты на экскурсии;

$200 — сувениры, дьюти фри и другие мелкие покупки;

$7 — страховка.