Любитель шпилей Чепига оказался в числе меценатов храма Минобороны РФ 16.11.2019, 13:08

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Фото: AP

Журналисты нашли новые факты о «солсберецком туристе».

Имя предполагаемого полковника российской военной контрразведки ГРУ Анатолия Чепиги появилось в списке жертвователей на строительство главного храма Вооружённых сил России. На это обратило внимание издание Открытые медиа. На сайте фонда опубликована также персональная благодарность Чепиге за содействие в строительстве храма – она автоматически генерируется для всех жертвователей.

Чепига – один из подозреваемых в покушении на бывшего начальника отдела кадров ГРУ Сергея Скрипаля, сотрудничавшего с британской разведкой. Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте прошлого года в английском Солсбери. По данным Скотленд-Ярда, на территорию Британии Чепига въехал по документам на имя Руслана Боширова. Его личность была установлена международными журналистами-расследователями.

Представитель фонда "Воскресенье", собирающего деньги на строительство храма, заявил "Открытым медиа", что фонд публикует о жертвователях те данные, что они предоставили при переводе.

Корреспонденты издания внесли на счёта фонда два платежа – от имени ещё одного подозреваемого в атаке в Солсбери Александра Мишкина и умершего музыканта Элвиса Пресли. Имя Мишкина позднее появилось на сайте в числе жертвователей, музыканта – нет.

Строительство главного православного храма Минобороны было анонсировано в сентябре 2018 года. Его открытие запланировано на 9 мая 2020 года. Он должен стать одним из крупнейших православных соборов в мире.