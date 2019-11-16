В Беларуси воздух прогреется до +13°C 16.11.2019, 13:23

Сегодня вечером должна быть хорошая погода, без осадков.

В дополнительный рабочий день (белорусы на прошлой неделе отдыхали с четверга по воскресенье) погоду на территории страны будет определять область повышенного атмосферного давления.

По прогнозам Белгидромета, ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. В некоторых районах сгустится слабый туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Максимально воздух прогреется до +6..+11°C (в юго-западной части республики до +13°C).

В столице вероятность дождя слишком мала. Ожидается слабый туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Столбик термометра в течение суток покажет:

утром +4..+6°C;

днем +7..+9°C;

вечером +6..+8°C.