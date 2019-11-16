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В Пскове нашли печать загадочного полоцкого епископа

  • 16.11.2019, 13:43
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В Пскове нашли печать загадочного полоцкого епископа

Дионисий возглавлял Полоцкую кафедру в середине 12-го века.

Во время раскопок в Пскове археологи обнаружили вислую свинцовую печать полоцкого епископа Дионисия, пишет «Наука и жизнь» со ссылкой на Археологический центр Псковской области.

Печать двусторонняя. На одной стороне изображена Богоматерь, на другой находится греческая надпись: «Печать Дионисия, епископа Полоцка». Датируется печать второй половиной XII века.

Ее диаметр достигает 27−28 мм, что несколько больше обычного (типичная печать — 20 мм).

О самом Дионисии письменные источники почти ничего не сообщают. Полоцкую кафедру он возглавил между 1156/1157 и 1166/1167 годами. По одной из версий, до принятия епископского сана он был монахом Киево-Печерского монастыря, по другой — греком, приехавшим в княжество из Византии. Умер в 1184 году, но где похоронен — неизвестно.


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