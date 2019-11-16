Зеленский: Мы точно знаем, почему Крым и Донбасс вернутся в Украину 2 16.11.2019, 14:26

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Фото: mtu.gov.ua

Президент страны прокомментировал временный характер границы с этими территориями.

Контрольные пункты въезда/выезда "Каланчак" и "Чонгар" на административной границе с временно оккупированным Крымом 15 ноября возобновили работу после реконструкции. Об этом в Facebook сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Первое, что видят наши граждане из оккупированного Крыма и Донбасса, когда едут в Украину, – это КПВВ. И очень важно, чтобы условия там были максимально комфортными. Потому что это фактически наша витрина, которая наглядно демонстрирует: Украина – это круто, безопасно, человечно. Рад, что КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" на админгранице с временно оккупированным Крымом возобновили работу после реконструкции", - написал глава государства.

Он ожидает, что вскоре завершится обустройство сервисных зон КПВВ.

"И мы точно знаем, что эти конструкции временные, потому что настанет день, когда и Крым, и Донбасс обязательно вернутся в Украину и никаких границ между нами не будет", – добавил глава государства.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что сервисные зоны введут в эксплуатацию до конца 2019 года, пишет пресс-служба министерства.

"Они будут включать в себя центр предоставления админуслуг, автостанцию, здание для отдыха водителей и тому подобное", – говорится в сообщении.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

На админгранице с аннексированным Крымом действуют пункты пропуска "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка".

25 сентября 2018 года бывший замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк заявил, что его ведомство планирует завершить ремонт КПВВ "Чонгар" до конца 2018 года, а КПВВ "Каланчак" – в начале 2019-го. Однако правительство Украины не использовало почти 106 млн грн из резервного фонда, которые предусматривались на ремонт этих контрольных пунктов.

13 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый глава Херсонской ОГА Юрий Гусев будет уволен, если контрольные пункты въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак" не успеют полностью обустроить до 20 декабря. Гусев согласился с таким условием.

С 23 сентября в связи со строительными работами в работу пунктов пропуска на админгранице с Крымом были внесены изменения.