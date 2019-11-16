Белорусские водители с 1 января будут получать новые «письма счастья» 3 16.11.2019, 14:44

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Фото: tut.by

Что за «подарок» приготовили на этот раз?

Российские власти давно хотели взяться за белорусов и прочих иностранцев, которые остаются безнаказанными, хотя превышают скорость на российских дорогах, что фиксируют камеры фотофиксации, пишет vkurier.by.

Еще бы: принцип неотвратимости наказания, по сути, не работал, и можно только представить, какие суммы терял бюджет России из-за невзысканных с иностранцев штрафов. Но, похоже, все меняется.

За белорусов ГИБДД взялась очень серьезно

Александр рассказал, что белорусов в России по камерам начали штрафовать «пачками». Для этого сотрудники ГИБДД останавливают авто с белорусскими номерами на стационарных постах. Лично он сам в начале ноября был остановлен инспектором и получил сразу 9 постановлений на уплату штрафа (все отсканированные документы автомобилист прислал в редакцию Автобизнеса). Были учтены все превышения скорости, допущенные им за два последних месяца. Более ранние нарушения засчитаны не были.

Водитель попадался на камеры, установленные на участках трассы М1:

102 км + 372 м, Московская область, в направлении Москвы. Здесь камера стреляетна 70 км/ ч;

77 км + 355 м, населенный пункт Ляхово Московской области, в направлении Москвы, камера настроена на 60 км/ч;

102 км + 372 м, в направлении из Москвы, ограничение скорости 70 км/ч;

63 км + 695 м, населенный пункт Кубинка, в направлении Москвы, ограничение 60 км/ч.

Александр рассказал:

Я белорус, работаю в Москве и на выходные часто езжу в Беларусь. Конечно, где-то и нарушаю. Поток авто из Беларуси в Москву и обратно очень большой и в будни, и в выходные — это и легковой транспорт, и грузовики, и микроавтобусы... Вижу, что за белорусов ГИБДД взялась очень серьезно. Поступило, видимо, распоряжение останавливать иностранцев и составлять постановления за нарушения, зафиксированные камерами.

Меня первый раз остановили 4 ноября на трассе М1 в Московской области на первом посту, сразу после Гагарина по пути из Беларуси. Инспектор, который меня оформлял, куда-то звонил (как потом выяснилось, в центр видеофиксации ГИБДД ГУ МВД по Московской области), высылал сканы моих документов (права, паспорт, техпаспорт), а оттуда в ответ через какую-то программу пришли протоколы. В итоге оказалось, что камеры аж 9 раз зафиксировали мое превышение скорости за два последних месяца, первое датировано 16 сентября.

Конечно, я нарушал и раньше, но учли только нарушения за два последних месяца. Соответственно было оформлено 9 постановлений в двух экземплярах: один отдали мне на руки, второй остался на посту ГИБДД, я расписался. Понятно, я нарушать не должен, но сразу 9 протоколов — это был сюрприз. Штрафы — 500 и 1000 российских рублей в зависимости от того, насколько была превышена скорость. Общая сумма — 6000 рублей. Каждое письмо подписано инженером-электроником Центра видеофиксации ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Иваном Ястребовым.

С 1 января постановления будут присылать белорусам на дом

На посту передо мной оформляли парней, тоже белорусов, которые занимаются коммерческим извозом, — у них аж 15 протоколов оказалось за два месяца! К счастью, в России существуют скидки для нарушителей: при уплате штрафа не позднее 20 дней со дня вынесения постановления его сумма в два раза меньше. Еще российское законодательство лояльно в том, что если разрешенная скорость, скажем, 70, то плюс 20 километров в час ты можешь ехать безнаказанно, за 90 в этом случае никто не оштрафует. Но лично у меня, каюсь, другие цифры: я езжу давно и примерно знаю, где нет людей и можно «притопить».

Интересно, что 11 ноября я возвращался на работу в Москву — снова тормозили всех белорусов, меня в том числе. Я уже подготовился, взял с собой постановления. Инспектор, когда увидел их, сказал: «Ну, свободен!» А так стояло 3-4 авто белорусских.

Инспектор пояснил, что они начали работу с 1 ноября, теперь такая практика будет постоянно — до Нового года дали команду обкатать систему. По его словам, с 1 января 2020 года постановления будут присылать белорусам на дом. Якобы у них уже есть доступ к базе автомобилей, зарегистрированных в Беларуси. «Мы видим, кто владелец, и будем отсылать постановление по месту его жительства в Беларуси. Так что российские штрафы будете оплачивать уже дома, в Беларуси», — сказал мне инспектор. Будет такое или нет, как говорится, поживем — увидим.

В Москве камер очень много, там я стараюсь не нарушать, причем они ловят не только на скорость, а фиксируют разные нарушения, как, например, заезд за стоп-линию, пересечение сплошной линии разметки, проезд на красный свет и т.п. Инспектор сказал, что Москва — это отдельный регион, там и будут выноситься постановления.

Заставить белорусов и других иностранцев платить штрафы за нарушения, зафиксированные камерами скорости, — давняя мечта россиян.

Еще в 2017 году со ссылкой на ГИБДД Коммерсант писал, что правоохранительные органы России, Беларуси и Казахстана наладят обмен информацией о нарушителях:

В случае когда нарушение фиксируется в автоматическом режиме, штраф водителю, зарегистрированному на территории стран Таможенного союза, не приходит. Система фотовидеофиксации в России хотя и распознает «номер» автомобиля, не обладает

данными о владельце, а значит, не может выслать «письмо счастья».

То есть теперь, судя по всему, доступ у россиян к базе белорусских авто есть, но домой постановление пока что не отсылается, а оформляется прямо на дороге.

То, что белорусов за нарушения ПДД в России начнут штрафовать уже в первом полугодии этого года, заявлял в марте 2019-го глава ГИБДД Михаил Черников. Тогда же была проведена коллегия с Беларусью по информационному взаимодействию и обмену Правилами дорожного движения.

И все те нарушения ПДД как в Беларуси, так и в России по истечении 70 суток будут переданы на территорию той страны, где проживает тот или иной гражданин, — это взыскание в принудительном порядке штрафов, — сказал Черников.

По данным Газеты.ru, количество камер фотофиксации в России неуклонно увеличивается. Если в 2017 году на трассах работало 13 тыс. камер, то сейчас их количество выросло до 14 тысяч.

Чаще всего постановления выносятся по ст.12.9 КоАП РФ, которая регулирует превышение скорости от 20 до 40 км/ч от установленного лимита. За данное правонарушение автолюбитель должен заплатить 500 рублей. Это минимальный штраф, в 20-дневный срок его можно уплатить с 50-процентной скидкой.

Так или иначе, но помните о скорости на трассе М1, в том числе на российском участке. Теперь может случиться так, что штрафа избежать не получится. Хотя дело даже не в наказании — просто нужно думать о безопасности, ведь из-за превышения скоростных режимов на М1 происходит немало жутких ДТП.