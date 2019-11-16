Ирина Халип: Я увидела огромное количество новых, молодых лиц 3 16.11.2019, 14:58

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ФОТО: «ЕВРОРАДИО»

Это вселяет надежду на изменение ситуации в Беларуси.

15 ноября в Минске сразу на двух площадях - Октябрьской и Свободы - прошла первая Встреча свободных людей. Участники встречи обсуждали, #чтодальше? и как Беларусь сделать нормальной европейской страной.

В конце встречи лидер БНК Николай Статкевич и известная журналистка Ирина Халип призвали белорусов встретиться 16 ноября в Минске на площади Свободы в 18:00 в рамках легального избирательного митинга.

Ирина Халип подвела итоги вчерашней акции:

— Акция удалась. Большое спасибо тем, кто вынудил нас собраться в этой прекрасной части старого Минска (возле ратуши на площади Свободы — ред.).

Я сегодня увидела на площади огромное количество новых, молодых лиц. Это очень важно. И мне очень бы хотелось их услышать. Я надеюсь, что завтра (16 ноября — ред.) они смогут выступить. Я надеюсь также на то, что нас станет больше.

Я абсолютно надеюсь на то, что в протестное движение придет больше молодежи — той, которая пока еще даже не знает о том, что это такое. Эта молодежь не знает страха — и вместе мы сможем изменить ситуации и сдвинуть что-то в Беларуси.

16 ноября мы решили снова провести акцию в рамках агитационного пикета Елены Толстой — так что все будет легально и законно. Здесь же, на этом месте, в 18.00. И очень бы хотелось услышать на этой акции выступления нашей молодежи.