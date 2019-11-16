Никита Наумов: Победить Германию? А почему нет — голландцев же обыгрывали 16.11.2019, 15:07

Поединок белорусской и немецкой сборных пройдет сегодня.

Защитник казахстанского "Жетысу" и сборной Беларуси Никита Наумов в беседе с корреспондентом pressball.by поделился ожиданиями от матча с командой Германии. Поединок пройдет сегодня, 16 ноября.

— А чего нам быть в плохом настроении? Сыграем на хорошем стадионе с хорошей сборной. Это всегда приятно — такие матчи надолго остаются в памяти.

— Вспоминал ли в эти дни матч с немцами в Борисове, который ты провел уверенно?

— Если только чуть-чуть. Со всеми командами можно играть: главное, чтобы мы правильно действовали тактически — в обороне и атаке. Дисциплина, желание, самоотдача — вот три основные составляющие.

— Турнирных задач на этот матч у сборной нет. Но очень неплохо бы закончить цикл достойной игрой с Германией.

— Естественно. И вообще, ты всегда выходишь побеждать — будь то официальная игра или товарищеская. Выкладываться надо везде.

— То есть вы будете выходить на поле с мыслью победить Германию?

— А почему нет — это никому не удавалось, что ли? Голландцев же когда-то обыгрывали…