Джокер в цирке 16.11.2019, 15:18

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Иного не дано.

Все смеются над очередной глупостью культурного министра Мединского. Что-то он там сморозил о «Джокере» и питерском жестоком убийстве, пишет телеграмм-канал СерпомПо.

И снова встает вопрос – зачем этот делатель фальшивых диссертаций нужен в Правительстве?

Отвечаем.

Вопрос будет снят, если представить себе устройство российской власти на манер цирка. У каждого своя роль.

Представление начинается.

Есть здесь два сменяющих друг друга конферансье – Песков и Захарова. Они объявляют номера. Но ни за что больше не отвечают. В том числе за свои слова.

Имеются «укротители тигров» с мрачными лицами и хлыстами - Шойгу и Бортников. И Золотов при них. Слесарь-генерал. Дед оксфордского внука.

Конечно, в афише пропечатаны и герои-наездники, на белых конях несущиеся по кругу,, – Кадыров с джигитами. Им ассистирует в центре блондинка Голикова с ослепительной улыбкой и бриллиантами в ушах размером с кулак. Вай-вай, какая женщина!

Из-за кулисы робко выглядывает медсестра Скворцова в очках. Что она тут делает? Похоже, и сама не понимает. Циркачи лечат свои травмы за границей. А зрители давно оптимизированы.

Жонглеры – Росстат. Выдуманные цифры так и летают в дурманящем порядке – вверх-вниз. А под куполом в это время делает сальто с ВВП воздушный акробат Орешкин из Минэка.

Иллюзионисты представлены Медведевым с большими добрыми глазами и широкими движениями рук. Вроде бы, оперирует материальными предметами, но на деле все – пустота. Типа «Свобода лучше несвободы» и прочие кря-кря. Занавеску для его выхода на арену откидывает ливрейный министр – Силуанов. Почтительно отдавая честь.

Путин, конечно, директор цирка. Солидный «Михал Иваныч». Он выходит на арену медленно, словно лодка в волнах, качая бортами бедер. Делает это редко, в полной тишине зала, чтобы высказаться о том, с чем другие не справляются. Ну, вроде того, что пенсионный возраст повышен, пенсионные билеты сдавайте в кассу, компенсации не будет и т.п.

И, конечно, какой цирк без клоунов, шутов, джокеров? Здесь и питерский ветеран Мутко с его «айм спикинг фром май харт». Да и культурный министр Мединский – звезда ковра. То снимет штаны, оголивши тощие властные булки, и произведет «рашку-говняшку». То пришпилит любимому русскому народу лишнюю хромосому, превратив его в собрание дебилов. Объявит историю мифом и так далее. А к «Джокеру», мы считаем, Мединский не расположен из-за профессиональной зависти.

Сколько еще продлится представление этого шапито под рубиновыми звездами, мы не знаем. Но конец точно наступит, огни погаснут, арена опустеет, шатер сдуется. «Иного не дано».