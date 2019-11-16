«Все пьют! А если корову не доить, она превратится в быка» 11 16.11.2019, 15:21

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Витебский чиновник рассказал «правду-матку» о ситуации в сельской местности.

На фермах Витебской области некому доить коров. Витебский облисполком разослал руководителям сельхозпредприятий приказ: заменять доярок, которые не вышли на работу, другими сотрудниками — бухгалтерами и всеми, кто умеет. Казалось бы, смешно, однако на деле в колхозах Витебщины катастрофическая ситуация. В комментарии Еврорадио витебский чиновник не удержался и рассказал правду-матку о ситуации в сельской местности.

"Чтобы не допустить спада производства молока, в случае невыхода операторов машинного доения (далее — оператор) на работу в срочном порядке принимайте меры по закреплению приказом по сельскохозяйственной организации работников хозяйств (бухгалтерия и другие) для замены операторов, которых нет", — сообщается в документе, который опубликовал блогер Nexta.

Получается, что зоотехник или экономист предприятия на всякий случай должен уметь доить коров?

Работают умственно отсталые, алкоголики

Журналисты связались с первым заместителем председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома, который подписал приказ. Владимир Машеро в беседе с Еврорадио почти сразу срывается. Очевидно, что ситуация с доярками уже сидит у него в печёнках:

"Некому доить коров! — эмоционально восклицает областной чиновник. — Если бы подобрали работников вместо доярок, которые пьют... У нас действительно не хватает доярок. Работают умственно отсталые, алкоголики! Часто коровы не доятся, поэтому написали рекомендательное письмо: если доярки запьют, чтобы вышли другие люди и подоили коров".

Коров доить — это не космический корабль запускать!

Чиновник говорит, что доярки работают до первой зарплаты, а потом уходят в запой и не приходят на ферму. Доходило до того, что коров не доили сутками.

"Вы приезжайте в колхоз, посмотрите, что происходит! — возмущается витебский чиновник. — В колхозе работает 150 человек, но никто не хочет идти на ферму работать".

Владимир Машеро объясняет, что областные власти написали это письмо, чтобы в колхозах навели порядок: "Нужно закрепить людей, чтобы коров не губили. Зарплаты надо платить, а зимой единственный источник — это молоко".

Фото: depositphotos.com

Он говорит, что в колхозах из всех сотрудников хоть кто-то, но умеет пользоваться доильным аппаратом: "Это не космический корабль запускать! Если корову не доить, она запускается: молоко перегорает и корова превращается в быка. А доярка дома закрылась и пьёт. Пропила все деньги — возвращается и доит дальше".

"Каждый день к этим бабам ходят новые мужики. До ночи пьянство, музыка!"

С проблем в сельском хозяйстве Владимир Машеро переходит к проблемам страны. Видно, что у человека наболело.

"Каждый год в Беларуси исчезает районный центр. Посмотрите, как строят жильё в городе! А кто туда едет? Устраивается уборщицей, рожает троих детей от разных людей — ей льготный кредит, — говорит чиновник. — В Шумилино ввели готовый дом. Люди там стояли на очереди на улучшение жилищных условий. Она мать-героиня — трое детей. Так там каждый день голливуд! Каждый день к этим бабам ходят новые мужики. До ночи пьянство, музыка! Народ гуляет".

Что собираются делать с доярками витебские власти? Пока конкретного плана решения проблемы нет. Чтобы коровы на фермах области были подоенные, из города собираются возить временных работников.