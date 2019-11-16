закрыть
16 ноября 2019, суббота, 17:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
День второй
Рубрики

«Желтые жилеты» в годовщину движения заблокировали кольцевую в Париже

  • 16.11.2019, 15:31
«Желтые жилеты» в годовщину движения заблокировали кольцевую в Париже

Активисты пришли туда пешком.

Несколько десятков "желтых жилетов" прошли пешком в эту субботу парижской кольцевой дорогой, это произошло чуть позже десяти часов утра.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Parisien.

Протестующие заблокировали обе стороны движения на несколько минут.

Вскоре прибыли силы безопасности, тоже без транспорта. Они спокойно их оттесняли.

Движение запланировало более 200 акций в эти выходные, чтобы отметить свою первую годовщину.


популярное за неделю

Мнение

Смелая девушка на площади: Пора менять лысую резину!
Смелая девушка на площади: Пора менять лысую резину!
Белорусы — сильный и смелый народ
Белорусы — сильный и смелый народ Евгений Афнагель
Сегодня вечером на площади
Сегодня вечером на площади Ирина Халип
Я служил в уголовном розыске и поймал на вбросе председателя участковой комиссии
Я служил в уголовном розыске и поймал на вбросе председателя участковой комиссии Николай Козлов