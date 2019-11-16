«Желтые жилеты» в годовщину движения заблокировали кольцевую в Париже 16.11.2019, 15:31

Активисты пришли туда пешком.

Несколько десятков "желтых жилетов" прошли пешком в эту субботу парижской кольцевой дорогой, это произошло чуть позже десяти часов утра.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Parisien.

PARIS - #Acte53 : Les #GiletsJaunes sont sur le périphérique à pied. Situation en cours. pic.twitter.com/P6zlJPdJUj — Clément Lanot (@ClementLanot) November 16, 2019

Протестующие заблокировали обе стороны движения на несколько минут.

Вскоре прибыли силы безопасности, тоже без транспорта. Они спокойно их оттесняли.

Движение запланировало более 200 акций в эти выходные, чтобы отметить свою первую годовщину.