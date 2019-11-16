Эксперты назвали 10 лучших городов для водителей 1 16.11.2019, 16:10

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Экспертов интересовали стоимость парковки и бензина, пробки, стоимость содержания машины.

Британская компания Mister Auto провела исследование и выяснила, какие города являются лучшими для водителей, а какие хуже всего приспособлены для автомобилистов, пишет korrepondent.net.

Экспертов интересовали, в частности, инфраструктура, стоимость парковки и бензина, безопасность дорожного движения, среднесуточные заторы, стоимость содержания транспортного средства в год. Ситуацию оценивали в 100 городах мира.

В итоге лучшими городами для водителей стали:

1. Калгари, Канада

2. Дубай, ОАЭ

3. Оттава, Канада

4. Берн, Швейцария

5. Эль Пасо, США

6. Ванкувер, Канада

7. Гетеборг, Швеция

8. Дюссельдорф, Германия

9. Базель, Швейцария

10. Дортмунд, Германия

Рейтинг худших городов в мире для автомобилистов:

1. Мумбаи, Индия

2. Улан-Батор, Монголия

3. Колката, Индия

4. Лагос, Нигерия

5. Карачи, Пакистан

6. Богота, Колумбия

7. Сан Пауло, Бразилия

8. Мехико, Мексика

9. Рио-де-Жанейро, Бразилия

10. Москва, Россия