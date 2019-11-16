Независимый журналист заставил власти Беларуси отреагировать на обращение в ООН 16.11.2019, 16:38

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ЕВГЕНИЙ МЕРКИС

Чиновники вынуждены оправдываться на международном уровне.

Правительство Беларуси отреагировало на жалобу журналиста фрилансера, члена Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Евгения Меркиса, зарегистрированную в Комитете ООН по правам человека в текущем году (№3608/2019), пишет «Гомельская весна».

На международном уровне белорусские чиновники заявили о «неприемлемости жалобы», так как заявитель не обжаловал постановление суда в прокурорских инстанциях.

В 2017 году Евгений Меркис вел прямые стримы с «тунеядских» акций протестов по всей стране. 11 марта он вел прямую трансляцию протестующих с площади Ленина в Пинске, а 15 марта с площади Ленина в Могилеве. После показа стримов польским спутниковым телеканалом «Белсат» его обвинили в незаконном изготовлении продукции СМИ. Суд присудил ему штраф 920 рублей (около 400 Евро). 31 марта фрилансер вел прямую трансляцию выхода с гомельского ИВС активистов, отбывших аресты за протестные тунеядские акции. Суд Советского района Гомеля опять оштрафовал его на 920 рублей (400 Евро).

Пройдя все внутренние средства правовой защиты, Евгений Меркис подал жалобу в Комитет ООН по правам человека, утверждая о нарушении его права на сбор и распространение информации.

Заявляя о не исчерпании журналистом внутренних средств правовой защиты, белорусские чиновники привели статистику за 2018 год, согласно которой прокуратура вынесла 3 505 надзорных протеста по делам об административных правонарушениях, 3 142 из которых (89,6%) были удовлетворены.

Юрист БАЖ Леонид Судаленко, который помогает журналистам отстаивать права в КПЧ ООН, прокомментировал ответ официального Минска.

«В приведенной статистике правительство не раскрывает, какое количество удовлетворенных судами прокурорских протестов имели отношение к реализации журналистами своих прав на поиск и распространение информации», - отметил Судаленко.

Он также добавил, что по официальной статистике ежегодно в республике только органами внутренних дел регистрируется около 4-х млн. административных правонарушений, поэтому приведенная статистика прокурорских протестов составляет ниже 0,1% от общего количества рассмотренных административных дел в стране в целом.

Напомним, вплоть до 2019 года в отношении независимых журналистов-фрилансеров белорусское правительство вело бескомпромиссную борьбу. Только после возросшего количества жалоб в Комитете ООН по правам человека белорусские чиновники перестали твердить, что аккредитация благо, которое не замечают сами журналисты.

Леонид Судаленко считает, что другого пути, кроме как поднимать эти вопросы на международном уровне не существует, а журналисты должны показать чиновникам, что информация, это не то, на что нужно спрашивать разрешение у государства.

«В понимании европейских ценностей и стандартов прав человека аккредитация является инструментом, облегчающим возможности журналистов на получение информации, наши же чиновники считают ее разрешением на работу», - подчеркивает эксперт.

Юрист отметил, что срок рассмотрения жалоб в Комитете ООН по правам человека сегодня составляет от 3-х до 5-ти лет.

Ранее он зарегистрировал здесь и ведет коммуникацию с белорусским правительством по жалобам журналистки Ларисы Щиряковой, фрилансеров Кастуся Жуковского, Андрея Толчина и Наталии Кривошей, блогера с Октябрьского Андрея Паука, журналистки с Березы Тамары Щепёткиной, журналиста с Могилева Александра Буракова.