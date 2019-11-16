Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа 2 16.11.2019, 16:58

Николас Кейдж

Актеру идея очень понравилась.

Переговоры о запуске в производство драмы под названием «Невыносимая ноша огромного таланта» находятся на финальной стадии, передает The Hollywood Reporter (перевод - socportal.info).

Главного героя Николаса Кейджа сыграет сам Николас Кейдж. По задумке сценаристов, в фильме будет два главных героя - современный Николас и актер Николас Кейдж версии 1990-х годов.

По сюжету фильма, актер отчаянно пытается получить роль в новом фильме Квентина Тарантино. Персонаж Кейджа также находится в долгах и вынужден появиться на вечеринке по случаю дня рождения мексиканского миллиардера.

Сценаристами выступили Том Гормикэн и Кевин Эттен.

По данным источников, сам актер прочитал сценарий и позитивно принял идею.