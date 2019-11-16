Конгресс США готовит «сюрприз» для России 3 16.11.2019, 17:11

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Традиция регулярного введения санкций против РФ возвращается.

В США готовятся слушания, которые могут реанимировать старую добрую традицию регулярного введения санкций против РФ, пишет блогер Злой одессит для inforesist.org.

Не смотря на развивающуюся сейчас в США трагикомедию под названием «импичмент», а так же нарастающей на ее волне предвыборной гонке, Конгресс США таки решил вернуться к старой доброй практике введения против РФ санкций.

Так, 20 ноября состоятся слушания международного комитета сената США, в ходе которого будет поднят вопрос о «Будущей политики в отношении РФ». Слушания пройдут на фоне того, что в Конгрессе США скопилось с 2018 года ни много ни мало, а 12 законопроектов подразумевающих ужесточение санкций против РФ.

В перечне среди предложенных ограничений имеются и санкции против российских банков, инвестиций в российские СПГ-проекты и в облигации федерального займа РФ, займы в иностранной валюте для Банка России и запрет на операции своп с ним.

Стоит отметить, что многие из этих весьма полезных и нужных инициатив потонули не просто в бюрократической волоките Капитолия, а стали жертвой внутриполитической борьбы в Вашингтоне. На волне разборок местного уровня, откладывались и забывались задачи первоочередного порядка.

Что же, будем надеяться, что слушания 20 ноября вернут к жизни эту прекрасную традицию – каждый квартал вводить против России очередную порцию санкций и новый сезон давно полюбившегося нам сериала будет куда успешнее предыдущего.