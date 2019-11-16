Тайные потоки венесуэльской нефти 16.11.2019, 17:36

Фото: AFP

Как Мадуро пытается обходить санкции при содействии «Роснефти».

Венесуэла при содействии корпорации "Роснефть" продолжает тайно экспортировать миллионы баррелей нефти, несмотря на международные санкции, передает svoboda.org.

Венесуэльские нефтяные танкеры незаконно отключают транспондеры, передающие их местоположение, и до какого-то момента остаются незамеченными. Сейчас эта информация выплыла на свет – в результате расследования агентства Bloomberg. Российская корпорация любое свое участие в этих сделках отрицает.

Только в первые недели ноября 2019 года, как пишет Bloomberg, режим Николаса Мадуро отправил морем иностранным получателям, в основном в Китае и Индии, 10,86 миллиона баррелей сырой нефти. Это в два раза больше, чем в прошлом октябре. И около половины всей нефти, как утверждает агентство, были загружены на танкеры с отключенными транспондерами.

Как выяснили журналисты Bloomberg, например, на принадлежащий Каракасу танкер Dragon, ходящий под флагом Либерии, по контракту с российской государственной компанией "Роснефть" было отгружено два миллиона баррелей нефти. Сейчас этот танкер стоит в венесуэльском порту, хотя, по данным последнего GPS-сигнала, он должен был бы находиться у побережья Франции.

Греческая компания Dynacom Tankers Management, которой принадлежит Dragon, заявляет, что никогда не нарушала условия каких-либо санкций США и что в 2019 году ни один из ее танкеров не был задействован ни в каких операциях с участием любых организаций, чья деятельность этими санкциями ограничивается. Информацию о предположительном отключении транспондеров в Dynacom комментировать не стали.

Также "Роснефть" ответила на запрос Bloomberg, что ни она сама, ни ее дочернее торговое подразделение Rosneft Trading SA (RTSA) никогда не фрахтовали суда для такого экспорта нефти. В "Роснефти" подчеркнули, что компания соблюдает все нормы международного права, и в Венесуэле действует согласно контрактам, подписанным с Каракасом задолго до введения Вашингтоном санкций против режима Николаса Мадуро.

Случаи отключения нефтяными танкерами своих транспондеров, пишет Bloomberg, весьма участились в прошлом месяце после того, как власти США выследили небольшую китайскую судоходную компанию, перевозившую, по данным Вашингтона, нефть из Ирана, также находящегося под американскими санкциями. Есть и другая причина – многие известные в мире судоходные компании (например Unipec, принадлежащая китайскому государственному нефтяному гиганту Sinopec) официально ввели запрет на использование для своих перевозок всех нефтяных танкеров, которые побывали в венесуэльских портах в течение предыдущих 12 месяцев. К тому же, по мнению осведомленных экспертов, к которым обратилось Bloomberg, многие фирмы, торгующие нефтью, не делая никаких заявлений, просто неофициально избегают задействовать суда, побывавшие в Венесуэле.

Твит на официальном аккаунте компании PDVSA, с сообщением, как "Роснефть" осуждает "незаконные" санкции США против Венесуэлы:

NOTICIA 📝



La principal petrolera de Rusia, Rosneft condena sanciones ilegales de EE.UU. a Venezuela



MÁS ▶ https://t.co/anpATTXuAr pic.twitter.com/jP1AWiDDZ4 — PDVSA (@PDVSA) November 15, 2019

В январе 2019 года в Венесуэле началось антиправительственное восстание, которое возглавил председатель Национальной ассамблеи (парламента) страны Хуан Гуайдо, объявивший себя временным главой государства. Почти все западные страны во главе с США быстро признали его полномочия, после чего Соединенные Штаты ввели против государственной нефтедобывающей компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA) жесткие санкции, чтобы парализовать экспорт ее нефти и лишить Николаса Мадуро, которого Вашингтон более не считает легитимным главой государства, притока иностранной валюты.

Кроме того, Вашингтон заморозил все находящиеся в американских банках счета PDVSA, где лежат около семи миллиардов долларов, и приостановил деятельность Citgo Petroleum, американской нефтеперерабатывающей дочерней компании PDVSA – наиболее важного иностранного актива Каракаса.

В результате добыча нефти в Венесуэле к сентябрю 2019 года упала до минимума за последние 16 лет, снизившись 644 тысяч баррелей в день. Различные государственные и крупные частные иностранные компании, даже если бы они решились пойти против мнения США, не хотят покупать венесуэльскую нефть и заниматься ее транспортировкой из-за многократно возросших рисков, указывает Bloomberg. В результате Каракас сегодня получает от экспорта нефти не более 250 миллионов долларов в месяц – по сравнению с примерно пятью миллиардами в месяц в 2005–2014 годах. Нефть, которую никто не покупает, начала заполнять венесуэльские хранилища, и PDVSA пришлось приостановить добычу.

Поэтому еще в начале 2019 года, как продолжает Bloomberg, Венесуэла начала отключать системы спутникового слежения на своих танкерах, чтобы продолжать, и даже увеличить в четыре раза за последние месяцы, поставки нефти на союзную Кубу. Для обхода американских санкций Каракас также решил просто переименовать попавшие в "черный список" суда.

PDVSA – один из крупнейших должников "Роснефти". В марте 2018 года "Роснефть" оценила выданные PDVSA авансы за поставки нефти на сумму в шесть с половиной миллиардов долларов. На конец 2018 года долг PDVSA перед "Роснефтью" составлял 2,3 миллиарда долларов. В корпорации ожидали, что Венесуэла расплатится по долгам к 2020 году. По распоряжению Николаса Мадуро, в начале марта 2019 года европейская штаб-квартира PDVSA была перенесена из Лиссабона в Москву.

Из-за связей с PDVSA министерство финансов США прошлой весной, например, ввело санкции против российского банка "Еврофинанс Моснарбанк". Visa и MasterCard заблокировали карты банка. 11 марта 2019 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "Роснефть" продолжает покупать сырую нефть у PDVSA вопреки американским санкциям. PDVSA, по словам Помпео, стала "персональным банкоматом" для режима Мадуро, а также для российских олигархов и клептократов. Вашингтон тогда предупредил все иностранные компании, занимающиеся торговлей нефтью и нефтепереработкой, о том, что они должны прекратить любые прямые, косвенные или бартерные сделки с Каракасом.

Однако в апреле этого года агентство Reuters сообщило, что "Роснефть" продолжает выступать посредником PDVSA в процессе продажи венесуэльской нефти. По информации Reuters, PDVSA передает "Роснефти" свои счета-фактуры. Период оплаты в подобных сделках составляет от 30 до 90 дней, однако российская компания якобы перечисляет деньги немедленно. "Роснефть", как указывало Reuters, оплачивает венесуэльскую нефть со скидкой, а впоследствии получает полную оплату от конечного покупателя.

Из документов, которые изучило Reuters, следовало, что в схеме предложили участвовать нескольким компаниям, например, индийской Reliance Industries, крупнейшему из клиентов, которые покупали нефть у Венесуэлы за наличные деньги. Представитель индийской компании подтвердил Reuters, что Reliance Industries платила российским и китайским компаниям за поставки венесуэльской нефти.

Твит PDVSA о том, как компания продолжает работу, несмотря на санкции США:

#SomosPdvsa || 🇻🇪⛽El Gobierno Bolivariano y PDVSA aseguran el suministro y la distribución de combustible en todo el territorio nacional pic.twitter.com/VeyTj6ujYN — PDVSA (@PDVSA) November 14, 2019

В ответ "Роснефть" пообещала добиться запрета работы агентства в России. В итоге Reuters внесло изменения в публикацию. В новой версии статьи появился другой заголовок. В начале текста указывалось, что Reuters не нашла подтверждений того, что операции по описанной журналистами схеме действительно проводились. Также были удалены ссылки на "Еврофинанс Моснарбанк", при помощи которого якобы производились транзакции. Кроме этого, было приведено мнение экспертов, указывавших на отсутствие нарушения санкционного режима со стороны "Роснефти". Соответствующие изменения были также внесены и в перевод статьи на русский язык.

В июне 2019 года "Роснефть", главным акционером которой является российское государство, обвинила Reuters в "тотальной слежке "за своим главным исполнительным директором Игорем Сечиным, за последние годы ставшим персональным другом Николаса Мадуро, и за членами его семьи. Корпорация заявила, что наблюдение за топ-менеджером велось с "использованием технологий специальных служб". Так "Роснефть" отреагировала на другое расследование агентства Reuters, заподозрившего, что Сечин и его окружение используют служебные самолеты для личных целей – для полетов на отдых. В тексте отмечалось, что в 2015–2019 годах самолеты компании летали на Мальдивские острова, Майорку и Сардинию, когда там отдыхал Игорь Сечин или близкие ему люди, и что вся эта информация собиралась из открытых и общедоступных источников.

В "Роснефти" в ответ заявили, что трудовое соглашение с Сечиным предусматривает, что он и члены его семьи обеспечиваются транспортом в отпусках, а самолеты используются "в соответствии с утвержденными корпоративными стандартами". При этом ранее, в апреле 2019 года, в ответ на предыдущие вопросы Reuters об использовании корпоративных самолетов друзьями или членами семьи сотрудников корпорации, "Роснефть" сообщала, что "никаких частных перевозок членов семьи за счет компании не осуществлялось".