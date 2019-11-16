закрыть
16 ноября 2019, суббота, 18:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
День второй
Рубрики

В Праге 200 тысяч человек требуют отставки премьера Бабиша

  • 16.11.2019, 18:17
В Праге 200 тысяч человек требуют отставки премьера Бабиша

Согласно требованиям организаторов, Бабиш должен подать в отставку до 31 декабря.

Несколько сотен тысяч человек приняли участие в демонстрации ассоциации "Миллион мгновений" против премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Праге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Idnes.

По данным организаторов, акция собрала около 250 тыс. человек. Полиция зафиксировала минимум 200 тыс. человек.

Согласно требованиям организаторов, Бабиш должен подать в отставку до 31 декабря, если он не отзoвет министра юстиции и не избавится от своего холдинга "Агрофрерт".

В противном случае "Миллион мгновений" созовет новые протесты в январе и обещает, что они будут намного "креативнее" и дадут знать о Чехии за рубежом.

"Замечательно, что люди могут высказать свое мнение, и никто не преследует и не нападает на них. И это действительно замечательно, что у нас есть свободные и демократические выборы, где мы можем свободно выбирать своих представителей", - сказал Бабиш.

Дальнейшие комментарии он предоставит в Национальном музее завтра. "Я скажу все, что считаю нужным и уместным. Вы можете быть удивлены", - добавил он.

Массовые акции в Чехии начались с конца апреля. Поводом для демонстраций, в частности, стало намерение министра юстиции (от партии Бабиша ANO) Марии Бенешовой провести реформу прокуратуры и упразднить должность генерального прокурора. Именно генпрокурор должен принять решение о передаче в суд уголовного дела в отношении Бабиша, который потенциально может предстать перед судом за мошенничество со средствами ЕС, связанное с "Агрофрертом".


популярное за неделю

Мнение

Смелая девушка на площади: Пора менять лысую резину!
Смелая девушка на площади: Пора менять лысую резину!
Белорусы — сильный и смелый народ
Белорусы — сильный и смелый народ Евгений Афнагель
Сегодня вечером на площади
Сегодня вечером на площади Ирина Халип
Я служил в уголовном розыске и поймал на вбросе председателя участковой комиссии
Я служил в уголовном розыске и поймал на вбросе председателя участковой комиссии Николай Козлов