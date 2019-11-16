Минчанка на площади Свободы: Хочу, чтобы мы победили эту власть и стали жить счастливо 16.11.2019, 18:39

1,277

Архивное фото «Еврорадио»

В Минске снова проходит Встреча свободных людей.

Сегодня в Минске проходит вторая Встреча свободных людей.

На легальной акции выступила активистка «Народнай Грамады» по имени Елена. Она рассказала о тяжелой жизни молодежи в Беларуси:

- Я - активистка «Народнай Грамады». Меня зовут Елена, мне 35 лет. Из них 25 лет я живу при Лукашенко. Я наблюдала, как разрушали страну, образование, как уничтожили частное образование. Его просто нет.

Мне стыдно, что когда я приезжаю в другие страны, то мои карманы пусты. Я хочу спросить у властей, что я должна сделать, чтобы нормально жить в 35 лет? Я хочу вкусно есть, съездить в другие страны, одевать моих детей, но каждый день думаю, что они будут есть завтра? Дороги друзья, спасибо вам, что вы пришли на площадь сегодня. Хочу пожелать, чтобы мы победили эту власть и стали счастливо жить в самой красивой стране.