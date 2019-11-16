Павел Северинец: Последние дни показали, что белорусская молодежь не встанет на колени перед тираном 2 16.11.2019, 19:18

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Павел Северинец

Фото: Артем Лява

17 лет назад в стране прошли последние выборы.

Один из лидеров Белорусской христианской демократии Павел Северинец на второй Встрече свободных людей в Минске заявил об отсутствии в Беларуси выборов:

- Дорогие друзья, 25 лет тому, когда мне было 17 лет, прошли первые и последние выборы в Беларуси. Победил Лукашенко и с тех пор свободных выборов у нас не было. За эти 25 лет у меня было шесть лет «химии», cуток, изоляторов.

Я не хочу, чтобы вы, которым столько лет, сколько мне было в 1994-м году, повторили мою судьбу и шли за политику в тюрьмы. Мы имеем право на достойную жизнь, право на родной язык. Я не хочу, чтобы мои дети пошли в школу при царе Николае I.

Этот режим обувает в военные ботинки талантливую молодежь, принуждает воспитательницу детского сада идти и пихать в избирательную корзину целую кучу бюллетеней. Этот режим лишает аккредитации молодого человека, который фиксирует нарушения, принуждает молодых парней из деревней идти в милицию и следить за свободными людьми. Этот режим хочет сломать хребет белорусской молодежи, но у него этого не получится. Друзья, последние дни показали, что белорусская молодежь не встанет на колени перед тираном, ее не сломить.

Напомним, первая встреча состоялась 15 ноября сразу на двух центральных площадях столицы и собрала более тысячи участников, ее поддержали независимые кандидаты в депутаты, общественные активисты и блогеры.