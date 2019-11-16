Ольга Николайчик: В стране нет выборов, но у нас есть выбор 5 16.11.2019, 19:36

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ОЛЬГА НИКОЛАЙЧИК

ФОТО: ЮРИЙ ДРУГ / CHARTER97.ORG

Активистка «Европейской Беларуси» сожгла свое кандидатское удостоверение.

Сегодня в Минске по инициативе гражданской кампании «Европейская Беларусь» снова проходит Встреча свободных людей. На легальной акции на площади Свободы выступила активистка «Европейской Беларуси» Ольга Николайчик:

- Дорогие друзья, белорусы никогда не были рабами. Они воевали не только на своих землях, но и на чужих. Вспомним Тадеуша Костюшко, Кастуся Калиновского. Один мой дед погиб на фронте Второй мировой войны, а второй погиб от ран. И для чего? Чтобы их внучка жила в рабстве?

Я обошла более 2000 квартир и все люди говорили: мы хотим, чтобы вы были нашим депутатом, чтобы Ирина Халип была нашим депутатом. Говорили, чтобы мы выводили их на улицу. Я хочу объявить, что у нас нет выборов в стране, но у нас есть выбор! Наша свобода в наших руках! Жыве Беларусь», — заявила Ольга Николайчик и сожгла свое свое кандидатское удостоверение.

Напомним, первая встреча состоялась 15 ноября сразу на двух центральных площадях столицы и собрала более тысячи участников, ее поддержали независимые кандидаты в депутаты, общественные активисты и блогеры.