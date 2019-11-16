Николай Статкевич: Следующий год - решающий для нашей страны 2 16.11.2019, 20:00

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Фото: «Радыё Свабода»

Люди выбирают победителей.

Сегодня в Минске по инициативе гражданской кампании «Европейская Беларусь» снова проходит Встреча свободных людей. На легальной акции на площади Свободы выступил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич:

- Дорогие друзья, следующий год — решающий для нашей страны. Либо Лукашенко продаст нас, либо ему нечем будет кормить милицию, а тогда они раздерут друг друга на части. Этот год решающий и нам нужно будет выйти и защитить Беларусь.

Я уверен, что мы справимся и через год будут нормальные выборы. Тогда люди выберут тех людей, которые сегодня сожгли свои кандидатские удостоверения, выберут кандидатов от «Народной Грамады», которые сожгли их месяц назад. Ведь люди выбирают победителей. Не дадим самозванцам и бандитам торговать нашей страной с тысячелетней историей. Беларусь жила, живет и будет и жить! Жыве Беларусь! Спасибо вам!

Напомним, первая встреча состоялась 15 ноября сразу на двух центральных площадях столицы и собрала более тысячи участников, ее поддержали независимые кандидаты в депутаты, общественные активисты и блогеры.