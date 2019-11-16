Евгений Афнагель: Свободные выборы пройдут после ухода Лукашенко 8 16.11.2019, 20:00

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И это случится раньше, чем многие думают.

Участники Встречи свободных людей дошли до площади Независимости. Около здания Центральной избирательной комиссии выступил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Евгений Афнагель:

- Это здание ЦИК. Здесь крадут наши голоса. Сейчас наши кандидаты и их доверенные лица скажут все, что думают о так называемых выборах. А свободные выборы в нашей страну пройдут быстрее, чем вы думаете. Это произойдет после ухода Лукашенко, а произойдет это уже в следующем году.

Ближайший год для Беларуси будет Годом Свободы. До встречи на площадях наших городов. Свобода – это модно! Свобода – это круто!, - этими словами Евгений Афнагель закончил митинг у ЦИК.