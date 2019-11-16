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Белорусские биатлонисты заняли весь пьедестал в контрольном спринте в Контиолахти

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  • 16.11.2019, 20:15
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Белорусские биатлонисты заняли весь пьедестал в контрольном спринте в Контиолахти

Представители мужской сборной Беларуси доминировали в контрольном спринте.

В Контиолахти прошел контрольный спринт на 10 км среди биатлонистов, ведущих подготовку к началу кубкового сезона, пишет «Прессбол».

Тройку призеров составили представители сборной Беларуси Антон Смольский, Роман Елетнов и Максим Воробей.

1. А.СМОЛЬСКИЙ (Беларусь) — 24.46,2 (1-1)

2. Р.ЕЛЕТНОВ (Беларусь) — +10,2 (0-3)

3. М.ВОРОБЕЙ (Беларусь) — +10,5 (1-1)

…10. С.БОЧАРНИКОВ — +54,6 (1-3)

11. Н.ЛОБАСТОВ — +56,3 (1-1)

…13. В.КРИВКО — +1.04,6 (1-2)

…16. Е.КАЗАРИНОВ — +1.38,4 (1-4)

…20. Д.ЛАЗОВСКИЙ — +2.01,2 (4-2)

Всего стартовал 41 участник.


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