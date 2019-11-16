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Максим Винярский: Обратите внимание, как весело и мирно проходят наши акции

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  • 16.11.2019, 20:32
  • 1,298
Максим Винярский: Обратите внимание, как весело и мирно проходят наши акции
Фото: «Радыё Свабода»

Представьте себе, что мы можем сделать, если нас будет много и мы будем действовать решительно.

16 ноября в Минске по инициативе гражданской кампании «Европейская Беларусь» снова прошла Встреча свободных людей – легальная акция на площади Свободы.

Вторая Встреча свободных людей закончилась на площади Независимости, где кандидаты в депутаты от «Европейской Беларуси» сожгли свои удостоверения в знак протеста против фальсификаций выборов в стране.

На площади Независимости выступил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский:

- Дорогие друзья, обратите внимание, как весело и мирно проходят наши акции. Где захотели — там и собрались, куда захотели — туда пришли. И это еще в очень вегетарианском варианте. Представьте себе, что мы можем сделать, если нас будет много и мы будем действовать решительно.

Напомним, первая встреча состоялась 15 ноября сразу на двух центральных площадях столицы и собрала более тысячи участников, ее поддержали независимые кандидаты в депутаты, общественные активисты и блогеры.


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