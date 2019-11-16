Помпео: Америка – сила добра, действующая в интересах свободного мира 4 16.11.2019, 20:45

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Глава Госдепартамента выступил с лекцией о значении свободы.

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу выступил с речью о международной политике в Институте публичной политики имени Бейкера при Университете Райса в Хьюстоне. Свою речь глава Госдепартамента посвятил свободе человечества, назвав Америку главной силой добра, которая действует в интересах всего свободного мира, передает «Голос Америки».

«Америка – сила добра. Мы несовершенны, мы делаем что-то неправильно время от времени... Но лидеры по всему миру... знают, что мы – сила добра для их страны, для их региона, для их части света, что мы действуем во имя свободы и во имя того, что хорошо для мира», - заявил Помпео.

По его словам, у США есть обязанность помогать людям по всему миру, у которых пока нет возможности воспользоваться свободой. В этом контексте госсекретарь упомянул жителей Ирана, Венесуэлы и Гонконга.

«Когда к ним придет свобода, мы не знаем. Но мы знаем, что если мы будем работать, собирать друзей..., поддерживать тех, кто ищет свободу, то этот момент наступит», - подчеркнул Майк Помпео.

Глава Госдепартамента заявил о неоспоримости преимуществ свободы над несвободой, приведя в пример страны, такие как Польша и страны Балтии, которые «изменились к лучшему после... Холодной войны».

«Посмотрите на процветание Тихоокеанских столпов, таких, как Тайвань или Южная Корея. Посмотрите на чудесный опыт, который есть у нас в США... Преимущества свободы огромны, и история это доказывает. Роль Америки в укреплении свободы по миру играет ключевую роль в понимании того, как мы можем этого достичь», - заявил Помпео.

«Хорошая новость заключается в том, что у нас есть масса преимуществ. Наша демократия сделала нас очень устойчивыми. Наши свободные и конкурентные рынки помогают нам преуспевать. Наше правовое государство помогает нам мирно разрешать споры. И наши свободные и демократические ценности позволяют нам добиваться процветания, с которым не может соперничать ни одна страна», - добавил госсекретарь.