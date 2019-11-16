Жители поселка под Солигорском бойкотируют «выборы»2
- 16.11.2019, 20:54
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Люди говорят, что власть, которая их не слышит, им не нужна.
Жители дома № 39 по улице Советской в посёлке Красная Слобода Солигорского района написали в поселковый совет обращение: они отказываются голосовать на нынешних «парламентских выборах», пишет kurjer.info.
Стены их панельного дома годами промерзают, продуваются, на них появляются иней и плесень. Люди жаловались в разные инстанции, требуя устранить эти проблемы. И вот в 2019 году в доме начался капитальный ремонт. Но утеплять стены во время него не планируется. Аналогичные проблемы с капремонтом и в соседнем доме.
Дом в плесени
Дом № 39 на улице Советской в Красной Слободе построили в 1977 году из бетонных панелей. Жители жалуются, что стены в доме постоянно плесневеют, сырые и продуваются, что в квартирах холодно. Стены под обоями — чёрные от плесени. Жильцы делают ремонт в квартирах, но плесень снова появляется на стенах и на потолках.
«У нас есть люди, которые болеют астмой из-за этих стен, — рассказала краснослободчанка Наталья. — Мы хотим дожить. Пускай наши старики доживут в хороших условиях, в тепле, больше мы ничего не хотим».
Жалобы и ответы
В 2006 году, по словам жителей, ЖКХ обследовало дом и попыталось исправить ситуацию: в трёх квартирах установили дополнительные стены из газосиликатных блоков (уменьшив жилую площадь квартир). Ещё в четырёх квартирах жильцы сами обшили стены гипсокартоном. Но проблема не решилась. «ЖКХ убедительно просило подождать капремонта дома, где данную проблему обещали устранить», — пишут жители в своём обращении в поселковый совет.
И вот, в 2019 году капитальный ремонт дома начался. Заказчик ремонта — Солигорское ЖКХ «Комплекс». Подрядчик — «Солстройкомплект». Проект составили в УП «Витебскжилпроект».
Однако, во время капремонта не планируется доводить стены дома до нормативного значения. То есть, не устранят именно ту проблему, из-за которой люди и просили капитального ремонта. Как только жильцы об этом узнали, они обратились в службу заказчика ЖКХ, само ЖКХ, райисполком, проектную организацию.
Жители говорят, что проект капремонта составили без согласования с ними, без тепловизионного обследования, в квартиры никто не заходил, а акты обследования, которое было в 2006 году, пропали. Возможно, их сдали на макулатуру, когда закрылось ЖКХ в Старобине, которое раньше обслуживало дом.
На жалобы жильцов пришли письменные ответы из организаций. В них повторяется фраза: «Тепловая модернизация может быть выполнена за счёт средств жильцов дома». Однако большинство жителей этого дома — пенсионеры. У них нет денег, чтобы заплатить за утепление.
Швы заделали, но неудачно
Во время капремонта продуваемые швы между плитами дома стали заделывать пеной. Но жильцы считают, что строители нарушили технологию. «Обратите внимание, как нам заделывают швы, — говорят жильцы. — Пена вышла из швов, её подрезали, то есть, они запустили сырость в швы. Всё это по проекту делать категорически запрещается. Боимся, что будет хуже. Швы заделали только в одной торцевой стене. А потом сказали, что уже израсходован весь материал, все 135 метров. Даже пены несчастной нету».
«Мы просим довести стены нашего дома до нормативных норм, — говорит жительница дома Инна. — А какими способами — после тепловизионного обследования пусть решает проектная организация. Можно внести изменения в проект. А то, получается, одну стену расковыряли, а остальные покрасили — косметический ремонт. Сейчас подходящая погода наступит для тепловизионного обследования, а с покраской можно подождать до весны. Ведь ждали 42 года».
«Идём на крайности»
Жильцы дома требуют, чтобы проект капремонта изменили, чтобы их стены всё-таки утеплили и устранили проблемы. В своём обращении они написали, что отказываются идти на «выборы», пока власти их не услышат. Правда, это — не единогласное решение.
«Идём на крайности уже. Думаем, что может, подействует! Но, может и неправильно будет, если мы не пойдём голосовать», — говорит одна из жильцов.
«Такая власть нам не надо, которая не смотрит на нас!», — говорит другой.
Соседний дом № 35б
В доме № 35б, который рядом с 39-м, проблемы аналогичные: сырость, плесень, промерзание стен. Из-за этого, как считают жильцы, у пожилых людей в доме — заболевания дыхательных путей. Есть технический отчёт ЧУП «Гелиос-Проект» от 2017 года. В отчёте написано, что монтажные стыки между панелями дома — дефектные, они промерзают и продуваются, из-за этого и появляется плесень.
В этом доме сейчас тоже идёт капитальный ремонт. Заказчик — УКС Солигорского района, подрядчик — ООО «Дарталплюс». Стены здесь тоже не утепляют. Перед ремонтом с жильцами не поговорили. Анна Шумская, старшая по дому, сама прошла по всем квартирам, собрала подписи и жалобы людей, в письменном виде отдала их в исполком и ЖКХ. «Но уже было поздно, потому что проект [капремонта] уже был готов», — говорит Анна.
Переписка Анны, как старшей по дому, с властью тянется уже больше 10-ти лет. Все эти годы она просит утеплить стены, и под этой просьбой подписываются жильцы дома. В официальных ответах та же фраза: «Тепловая модернизация может быть выполнена за счёт средств жильцов дома». Жильцы говорят, что денег на это нет, потому что они почти все пенсионеры.
Соседний дом № 31
Дом № 31 на Советской — близнец дома № 39. Здесь капитальный ремонт только что закончился. Жители дома рассказали, что в ходе ремонта в доме сделали крышу, водосточные трубы, дом утеплили 2-сантиметровым утеплителем, над подъездами поставили новые козырьки.
Однако, претензий у жильцов хватает. Они говорят, что утеплитель слишком тонкий, дом во время ремонта затопило, к дому периодически привозили и снова увозили стройматериалы, а в подъездах остались трещины, кое-где отвалилась штукатурка, выщерблен пол.
Жильцы написали в госконтроль. Им ответили, что недоделки будут устранены до конца августа. Однако, в ноябре они ещё не устранены.
Комментарий в ЖКХ взять не удалось
Все жильцы вышеуказанных домов, по их словам, исправно платят за капитальный ремонт и вообще за все коммунальные услуги.
Секретарь директора Солигорского ЖКХ «Комплекс» объяснил, что директор из-за занятости может дать комментарий по этому поводу только в понедельник.