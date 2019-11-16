Жители поселка под Солигорском бойкотируют «выборы» 2 16.11.2019, 20:54

2,351

Фото: kurjer.info

Люди говорят, что власть, которая их не слышит, им не нужна.

Жители дома № 39 по улице Советской в посёлке Красная Слобода Солигорского района написали в поселковый совет обращение: они отказываются голосовать на нынешних «парламентских выборах», пишет kurjer.info.

Стены их панельного дома годами промерзают, продуваются, на них появляются иней и плесень. Люди жаловались в разные инстанции, требуя устранить эти проблемы. И вот в 2019 году в доме начался капитальный ремонт. Но утеплять стены во время него не планируется. Аналогичные проблемы с капремонтом и в соседнем доме.

Фото: kurjer.info

Дом в плесени

Дом № 39 на улице Советской в Красной Слободе построили в 1977 году из бетонных панелей. Жители жалуются, что стены в доме постоянно плесневеют, сырые и продуваются, что в квартирах холодно. Стены под обоями — чёрные от плесени. Жильцы делают ремонт в квартирах, но плесень снова появляется на стенах и на потолках.

«У нас есть люди, которые болеют астмой из-за этих стен, — рассказала краснослободчанка Наталья. — Мы хотим дожить. Пускай наши старики доживут в хороших условиях, в тепле, больше мы ничего не хотим».

Жалобы и ответы

В 2006 году, по словам жителей, ЖКХ обследовало дом и попыталось исправить ситуацию: в трёх квартирах установили дополнительные стены из газосиликатных блоков (уменьшив жилую площадь квартир). Ещё в четырёх квартирах жильцы сами обшили стены гипсокартоном. Но проблема не решилась. «ЖКХ убедительно просило подождать капремонта дома, где данную проблему обещали устранить», — пишут жители в своём обращении в поселковый совет.

И вот, в 2019 году капитальный ремонт дома начался. Заказчик ремонта — Солигорское ЖКХ «Комплекс». Подрядчик — «Солстройкомплект». Проект составили в УП «Витебскжилпроект».

Однако, во время капремонта не планируется доводить стены дома до нормативного значения. То есть, не устранят именно ту проблему, из-за которой люди и просили капитального ремонта. Как только жильцы об этом узнали, они обратились в службу заказчика ЖКХ, само ЖКХ, райисполком, проектную организацию.

Жители говорят, что проект капремонта составили без согласования с ними, без тепловизионного обследования, в квартиры никто не заходил, а акты обследования, которое было в 2006 году, пропали. Возможно, их сдали на макулатуру, когда закрылось ЖКХ в Старобине, которое раньше обслуживало дом.

На жалобы жильцов пришли письменные ответы из организаций. В них повторяется фраза: «Тепловая модернизация может быть выполнена за счёт средств жильцов дома». Однако большинство жителей этого дома — пенсионеры. У них нет денег, чтобы заплатить за утепление.

Фото: kurjer.info

Швы заделали, но неудачно

Во время капремонта продуваемые швы между плитами дома стали заделывать пеной. Но жильцы считают, что строители нарушили технологию. «Обратите внимание, как нам заделывают швы, — говорят жильцы. — Пена вышла из швов, её подрезали, то есть, они запустили сырость в швы. Всё это по проекту делать категорически запрещается. Боимся, что будет хуже. Швы заделали только в одной торцевой стене. А потом сказали, что уже израсходован весь материал, все 135 метров. Даже пены несчастной нету».

«Мы просим довести стены нашего дома до нормативных норм, — говорит жительница дома Инна. — А какими способами — после тепловизионного обследования пусть решает проектная организация. Можно внести изменения в проект. А то, получается, одну стену расковыряли, а остальные покрасили — косметический ремонт. Сейчас подходящая погода наступит для тепловизионного обследования, а с покраской можно подождать до весны. Ведь ждали 42 года».

«Идём на крайности»

Фото: kurjer.info

Жильцы дома требуют, чтобы проект капремонта изменили, чтобы их стены всё-таки утеплили и устранили проблемы. В своём обращении они написали, что отказываются идти на «выборы», пока власти их не услышат. Правда, это — не единогласное решение.

«Идём на крайности уже. Думаем, что может, подействует! Но, может и неправильно будет, если мы не пойдём голосовать», — говорит одна из жильцов.

«Такая власть нам не надо, которая не смотрит на нас!», — говорит другой.

Соседний дом № 35б

Фото: kurjer.info

В доме № 35б, который рядом с 39-м, проблемы аналогичные: сырость, плесень, промерзание стен. Из-за этого, как считают жильцы, у пожилых людей в доме — заболевания дыхательных путей. Есть технический отчёт ЧУП «Гелиос-Проект» от 2017 года. В отчёте написано, что монтажные стыки между панелями дома — дефектные, они промерзают и продуваются, из-за этого и появляется плесень.

В этом доме сейчас тоже идёт капитальный ремонт. Заказчик — УКС Солигорского района, подрядчик — ООО «Дарталплюс». Стены здесь тоже не утепляют. Перед ремонтом с жильцами не поговорили. Анна Шумская, старшая по дому, сама прошла по всем квартирам, собрала подписи и жалобы людей, в письменном виде отдала их в исполком и ЖКХ. «Но уже было поздно, потому что проект [капремонта] уже был готов», — говорит Анна.

Переписка Анны, как старшей по дому, с властью тянется уже больше 10-ти лет. Все эти годы она просит утеплить стены, и под этой просьбой подписываются жильцы дома. В официальных ответах та же фраза: «Тепловая модернизация может быть выполнена за счёт средств жильцов дома». Жильцы говорят, что денег на это нет, потому что они почти все пенсионеры.

Соседний дом № 31

Дом № 31 на Советской — близнец дома № 39. Здесь капитальный ремонт только что закончился. Жители дома рассказали, что в ходе ремонта в доме сделали крышу, водосточные трубы, дом утеплили 2-сантиметровым утеплителем, над подъездами поставили новые козырьки.

Однако, претензий у жильцов хватает. Они говорят, что утеплитель слишком тонкий, дом во время ремонта затопило, к дому периодически привозили и снова увозили стройматериалы, а в подъездах остались трещины, кое-где отвалилась штукатурка, выщерблен пол.

Жильцы написали в госконтроль. Им ответили, что недоделки будут устранены до конца августа. Однако, в ноябре они ещё не устранены.

Комментарий в ЖКХ взять не удалось

Все жильцы вышеуказанных домов, по их словам, исправно платят за капитальный ремонт и вообще за все коммунальные услуги.

Секретарь директора Солигорского ЖКХ «Комплекс» объяснил, что директор из-за занятости может дать комментарий по этому поводу только в понедельник.