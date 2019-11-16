Команда «Европейской Беларуси»: До скорой встречи на улицах и площадях наших городов 2 16.11.2019, 21:58

Участники второй Встречи свободных людей дошли сегодня до здания ЦИК.

Участники второй Встречи свободных людей собрались сегодня на площади Свободы, где прошел легальный митинг лидеров оппозиции, кандидатов в депутаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь», общественных активистов, блогеров, жителей Минска и других городов Беларуси.

Встреча продолжилась шествием на площадь Независимости, где кандидаты в в депутаты от «Европейской Беларуси» сожгли свои удостоверения перед зданием Центризбиркома в знак протеста против фальсификации выборов в стране.

После легальной акции телеграм-канал «Европейской Беларуси» опубликовал фото команды гражданской кампании с подписью: «До скорой встречи на улицах и площадях наших городов!»

Напомним, первая встреча состоялась 15 ноября сразу на двух центральных площадях столицы и собрала более тысячи участников, ее поддержали независимые кандидаты в депутаты, общественные активисты и блогеры.