Минское «Динамо» по буллитам уступило омскому «Авангарду»
- 16.11.2019, 22:23
Хоккейный матч проходил с колоссальным преимуществом соперника «зубров».
В матче регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" в гостях одолел минское "Динамо" (2:1). Встреча завершилась в серии буллитов, пишет pressball.by.
ДИНАМО Мн — АВАНГАРД — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
МИНСК. "Минск-Арена". 16 ноября. Начало в 19.10.
ДИНАМО: Энрот (Карнаухов); Еременко — Крыскин, Принс — Паре — Мартынов; Денисов — Готовец, Демков — Ковыршин — А.Костицын (к); Знахаренко — Достанко, Пулккинен — Спунер — Павлович; Дюков, Павленко — Когалев — Китаров — Дадонов.
АВАНГАРД: Бобков (Костин); Спиценко — Денисевич, Андригетто — Семенов — Широков; Покка — Бондарев, Бек — Клинкхаммер — Шумаков; Войнов — Мартынов, Потапов — Стась (к) — Дедунов; Мизюрин, Кошелев — Грачев – Макаров.
ШАЙБЫ: 1:0 — Спунер (51.55). 1:1 — Свен (59.48).
Решающий буллит: Широков.
Отметим, что встреча проходила с колоссальным преимуществом «Авангарда».