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Минское «Динамо» по буллитам уступило омскому «Авангарду»

  • 16.11.2019, 22:23
Минское «Динамо» по буллитам уступило омскому «Авангарду»
Фото: tut.by

Хоккейный матч проходил с колоссальным преимуществом соперника «зубров».

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" в гостях одолел минское "Динамо" (2:1). Встреча завершилась в серии буллитов, пишет pressball.by.

ДИНАМО Мн — АВАНГАРД — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Фото: tut.by

МИНСК. "Минск-Арена". 16 ноября. Начало в 19.10.

ДИНАМО: Энрот (Карнаухов); Еременко — Крыскин, Принс — Паре — Мартынов; Денисов — Готовец, Демков — Ковыршин — А.Костицын (к); Знахаренко — Достанко, Пулккинен — Спунер — Павлович; Дюков, Павленко — Когалев — Китаров — Дадонов.

АВАНГАРД: Бобков (Костин); Спиценко — Денисевич, Андригетто — Семенов — Широков; Покка — Бондарев, Бек — Клинкхаммер — Шумаков; Войнов — Мартынов, Потапов — Стась (к) — Дедунов; Мизюрин, Кошелев — Грачев – Макаров.

ШАЙБЫ: 1:0 — Спунер (51.55). 1:1 — Свен (59.48).

Решающий буллит: Широков.

Фото: tut.by

Отметим, что встреча проходила с колоссальным преимуществом «Авангарда».


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