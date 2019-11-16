«Фальшивым выборам и Ермошиной - баста!» 1 16.11.2019, 22:27

Как свободные люди пикетировали здание, где крадут голоса белорусов.

16 ноября в Минске по инициативе гражданской кампании «Европейская Беларусь» снова прошла Встреча свободных людей — легальная акция на площади Свободы. Среди участников акции были кандидаты в депутаты так называемого белорусского парламента и их доверенные лица. «Баста фальшивым выборам», — именно этой фразы испугались власти», — заявил кандидат в депутаты от «Европейской Беларуси» Дмитрий Козлов, который известен многим как Серый Кот и сжег свое удостоверения в знак протеста.

Cледующим выступил Михаил Бондаренко из Мозыря, чьи пикеты были одними из самых многочисленных: «За 25 лет в этой стране не было честных выборов». Кандидат от «Европейской Беларуси» также сжег удостоверение и заявил о снятии своей кандидатуры с так называемых выборов.

Ольга Николайчик сожгла свое удостоверение кандидата в депутаты со словами «Догорает эта власть в наших руках. За свободу!».

Ее примеру последовал и Артем Черняк.

Один из лидеров «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель заявил, что выборов в стране нет и поэтому остальные кандидаты от гражданской кампании снимают свои кандидатуры и сожгут удостоверения в знак протеста прямо возле здания ЦИК.

Колонна свободных людей двинулась на площадь Независимости. Уже давно в центре столицы не проходили подобные акции. Проезжающие автомобили поддерживали участников митинга.

«Файер-шоу» от кандидатов «Европейской Беларуси» продолжилось прямо возле здания ЦИК:

- Именно здесь крадут наши голоса. Сейчас наши кандидаты и их доверенные лица скажут все, что думают о так называемых выборах. А свободные выборы в нашей страну пройдут быстрее, чем вы думаете. Это произойдет после ухода Лукашенко, а произойдет это уже в следующем году, — заявил Евгений Афнагель.

Под лозунги «Фальшивым выборам и Ермошиной — баста!», кандидаты и их доверенные лица сожгли удостоверения. Участники гражданской кампании «Европейская Беларусь» отказались участвовать в фарсе и призвали белорусов бойкотировать мероприятие, которое белорусские власти называют «выборами».

После легальной акции Telegram «Европейской Беларуси» опубликовал фото команды гражданской кампании с подписью: «До скорой встречи на улицах и площадях наших городов!»