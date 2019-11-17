Помощник Зеленского: Процесс возвращения захваченных РФ кораблей находится на завершающем этапе 17.11.2019, 8:02

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Россия тянет корабли из Керчи в сторону Одессы.

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе. Об этом заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщает «Новое время».

«Процесс возвращения малых бронированных катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе», — сказал Ермак.

Ранее издание «Думская» без ссылки на источники сообщало, что поисково-спасательный корабль «Сапфир», а также буксиры «Титан» и «Гайдамака» вышли из украинских портов, чтобы забрать задержанные суда. По данным «Думской», Россия «тянет корабли» из Керчи, а встреча должна произойти в открытом море, приблизительно в 60 км от Одессы. Украинский милитарный портал также сообщал, что корабли могут передать в открытом море.

Ранее сообщалось, что Россия намерена вернуть Украине военные корабли, захваченные в районе Керченского пролива.

25 ноября 2018 года РФ захватила в Керченском проливе украинский буксир Яны Капу и малые бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. На борту кораблей было 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ.