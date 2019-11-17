Экономист: Готовятся все новые и новые повышения пенсионного возраста 8 17.11.2019, 8:38

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Кто-то строит роскошные дворцы вместо заботы о пенсионерах.

В Беларуси уже несколько лет наблюдается дефицит Фонда соцзащиты населения (ФСЗН).

Конкретные цифры можно узнать из проекта бюджета на 2020 год: в нем предусмотрены субвенции (доплаты в ФСЗН - ред.) в размере почти 2 миллиардов рублей, что на 31% больше, чем в 2019-м.

Если ничего не менять в пенсионной системе, дыра в фонде будет увеличиваться с каж-дым годом, считают специалисты. К каким последствиям это может привести?

На вопросы Charter97.org отвечает доктор экономических наук Борис Желиба.

- Польский специалист, научный сотрудник Института экономики труда Иоанна Тыро-вич, выступая на форуме в Минске, заявила, что без кардинальных реформ в ближайшем будущем большинство белорусов будут получать минимальную пенсию. Согласны ли вы с этой оценкой?

- Скажу так: такие пессимистические прогнозы имеют под собой основание.

Потому что у нас отчисления в пенсионный фонд среди стран СНГ, например, по сравнению с Россией и Казахстаном, самые высокие. У нас наниматель или работодатель платит 34% от оплаты труда, а мы от своей зарплаты платим 1%.

В России эти проценты существенно меньше. В Казахстане, по-моему, еще меньше, чем в России. Несмотря на это, у нас фонд социальной защиты населения не сводит концы с концами и ежегодно дотируется из республиканского бюджета.

Власти «решили» проблему по-своему: провели повышение пенсионного возраста. Мы зна-ем, что это длительный процесс, он еще идет, сейчас только переходный период, цель ко-торого — уменьшить количество пенсионеров. То есть, если у государства нет денег — то пусть люди подольше поработают.

Но поймите: это никак проблему не решает. Каким путем идти? Боюсь, что на этот вопрос в белорусских реалиях нет ответа.

Повышать дальше отчисления нет смысла, потому что в последние годы эти 34% были еще больше. На моей памяти было даже 36%. Повышать проценты, которые платят физи-ческие лица – вместо 1% сделать больше – это тоже тупиковый путь. У нас такие низкие зарплаты, что увеличивать эти отчисления даже на 1%, сделать 2% или 3% – это уже вы-зовет серьезный протест у людей.

Получается определенный тупик. И каким же путем идти, чтобы фонд социальной защиты населения хотя бы сводил концы с концами? Возникает один и тот же соблазн —дальше повышать пенсионный возраст.

У нас сегодня статистика показывает, что на одного пенсионера у нас скоро будет всего 1,7, а то и 1,5 работающих. На самом деле есть один нормальный выход из такой ситуации – это повышение эффективности экономики, потому что пенсия является показателем эф-фективность экономики. У нас средняя пенсия «бьется, как рыба об лед» уже который год, чтобы достичь хотя бы 40% от средней зарплаты. И при этом — никак не достигает. Тоже самое, кстати, в России, если не хуже. Поэтому реформа экономики здесь — это главный и единственный путь.

- Но ведь есть люди «особых» профессий, у которых пенсии уже выше 40% от средней зарплаты…

- У нас высокую пенсию получают только отдельные категории «трудящихся». Это воен-ные, «депутаты» и, по-моему, шахтеры. А для остальных — уравниловка. Понятно, что «особые категории» от своих пенсий не откажутся, поэтому стараться этот пенсионный пи-рог перекроить, сделать его более справедливым – это очень сложно.

Но это нужно делать, потому что люди, которые получают рядовые пенсии – а они все бед-ные пенсионеры — имеют претензии к тем своим коллегам-пенсионерам, которые работали в этих «профессиях». Кстати, «депутат», который отсидел несколько лет в «парламенте», протер там штаны или юбку, получает пенсию в 2-3 раза большую, чем рабочий, который всю жизнь тяжело отпахал на заводе.

Поэтому ситуацию спасет только повышение эффективности экономики. Речь идет о структурных реформах, которые давно уже напрашиваются.

- Но проблема дефицита ФСЗН — животрепещущая и актуальная, требующая решения уже в ближайшее время. Вряд ли власти пойдут на быстрые и структурные реформы. Как, по вашему мнению, она будет решаться?

- Легче всего пойти путем простого повышения пенсионного возраста. Если брать Россию или тем более развитые страны, то там пенсионный возраст выше. У нас для мужчин – 63 года, а для женщин – 58 лет. А развитых странах — по-разному, но в основном 65 лет и у мужчин, и у женщин.

Но там уровень жизни высокий и, соответсвенно, продолжительность жизни высокая. Там люди живут в среднем по 85 лет.

Видимо, наше правительство пойдет самым простым путем, ведь он для них более поня-тен. Следовательно, повышение пенсионное возраста еще не закончилось и оно не послед-нее. Готовятся все новые и новые повышения пенсионного возраста.

Если ничего не делать в экономике – то так и буде продолжаться.

Умнее было бы пойти пойти на реформы и заняться повышением ее эффективности, чтобы она генерировала большую прибыль, большие зарплаты и так далее.

- В последнее время часто приходится слышать о том, что некоторые нерентабельные или малорентабельные предприятия, особенно в аграрной сфере, просто перестают пла-тить взносы в пенсионный фонд и даже не ставят работников в известность. Что делать тем людям, которые попали в такую ситуа-цию?

- Я читаю такие новости в интернете, что у нас не все предприятия платят в ФСЗН. Если они это делают сознательно – это плохо, потому что они таким образом стараются снизить себестоимость, повысить прибыль, получить премию и так далее.

Если они делают это вынуждено, по причине слабого финансового состояния, то это не-много другое явление. Тогда, если они сделают еще и отчисления в ФСЗН, то окажутся во-обще в убытках.

Я надеюсь, что у нас все же не будут лишать пенсии людей, которые проработали не-сколько лет на предприятиях, которые вынужденно не платили. Если они не платили умышлено – то это другой вопрос. Это проблема непростая, требующая все того же — ком-плексного реформирования предприятий и экономики вообще.

- Вы сказали, что в других странах СНГ отчисления предприятий в пенсионный фонд меньше, чем у нас. Откуда тогда этот парадокс: при самых больших взносах — у нас по-стоянный дефицит средств в ФСЗН? Может ли это быть связано с приоритетами государ-ства в расходовании денег?

- Большинство государственных мероприятий — спортивные игры, «модернизация» разных отраслей экономики, строительство каких-то спортивных объектов — это расходование бюджетных средств.

А у нас все-таки фонд социальной защиты населения имеет самостоятельный бюджет. Но если учесть, что республиканский бюджет все-таки дотирует фонд социальной защиты населения, то, конечно, можно и так поставить вопрос: зачем эти непозволительные траты, эти роскошные дворцы, спортивные сооружения?

Может быть, они и полезны для кого-то, но когда, как говориться, «не до жиру» – можно по-думать и пересмотреть структуру расходной части бюджета. И раз мы уже дотируем пен-сионеров, то можно было бы действительно тогда увеличить эти затраты.

- Какой, по вашему мнению, должна быть пенсия у белорусов — если бы наша страна пошла по европейскому пути развития?

- Сейчас мы не можем никак «допрыгнуть» до 40% средней зарплаты.

В развитых странах пенсия не меньше 50% от средней зарплаты, а то и больше.

Кроме того, там совершенно другая пенсионная система. У нас она является распредели-тельной, а в развитых странах она — накопительная.

То есть, когда человек работает, делает карьеру и у него растет зарплата, растут доходы, то его отчисления идут не в общий котел, как у нас в фонд социальной защиты населения, а на открытые именные счета.

И чем больше он получал зарплату, тем больше у него на пенсии соотвествующий персо-нальный пенсионный фонд, и он получает более высокую пенсию. В отличие от нашей уравниловки.

Конечно, переход на накопительную систему займет много лет. Но это надо было начинать уже давно. У нас в этом направлении, так сказать, ничего не делается.

Поэтому власти обозначили такую невысокую планочку: давайте пенсии хотя бы «допрыг-нут» до 40%.

А надо делать так, чтобы человек, который больше усилий тратил, соответсвенно делал больший вклад в валовый выпуск продукции, получал соответствующую пенсию, чтобы она была дифференцирована.

У нас же этот распределительный принцип: все в один котел, а потом почти никаких разли-чий – это и есть социалистическая уравниловка. От этой системы надо уходить.