Таксисты вышли на митинг и устроили забастовку 13 17.11.2019, 8:43

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Фото: tut.by

Акция прошла в Минске.

На парковку гипермаркета «Корона» в столичном микрорайоне Уручье с трех часов дня субботы начали съезжаться автомобили с наклейками службы «Яндекс.Такси» и без них. Водители недовольны условиями агрегатора и хотят повышения тарифов, а также снижения процента, который нужно платить компании, сообщает tut.by.

Таксисты — народ шумный и веселый, даже если повод для сбора далеко не радостный. Субботняя встреча — первая попытка заявить о своем недовольстве.

— Заказы по 3,30 (минимальная стоимость поездки, в которую входит 5 минут и 3 км. — Прим. tut.by) очень жестко бьют по карману всем. По той системе, которая есть в «Яндексе», чтобы заработать какие-то нормальные деньги, надо работать по 16 часов. Вот смотрите, если взять зарплату кладовщика, грузчика — в среднем это около 800 рублей в Минске. Вот сколько надо катать на «экономе», чтобы чистыми заработать такую сумму? Это по 16 часов, и в выходные надо ездить!

Мужчины приводят свои расчеты.

— Вот взять поездку на 5 рублей. Мы отдаем 23% Яндексу, 15−20% — перевозчику, грубо 40−45% с пяти рублей ушли. С оставшихся трех рублей откинем амортизацию, топливо. В лучшем случае останется 1,5 рубля. А если еще машина в кредит? Чтобы ее отработать, при таких условиях придется вкалывать и вкалывать.

Журналисты удивились — как можно ездить по 16 часов. А как же режим труда и отдыха? Он ведь должен соблюдаться и контролироваться системой.

— Бывают сбои системы, — объясняют водители. — У меня как-то выскочило такое сообщение: «Вас отключат через 15 минут». А потом все, работай сколько хочешь.

Фото: tut.by

— Нам бы еще час в сутках добавить, было бы нормально, — смеются мужчины. — А так работаем ради работы. Честно, если работать по законодательству, от звонка до звонка с режимом труда и отдыха, ты не заработаешь вообще ничего.

Еще одна наболевшая проблема — поездки на дальние расстояния. По словам собравшихся, они выходят едва ли не в убыток.

— На дальние расстояния становится невозможным ездить. Возьмем тот же аэропорт. В одну сторону на «экономе» выходит 30 рублей. А убиваешь там по факту 4 часа. В аэропорт едешь за 30 рублей, там стоишь два часа в очереди, чтобы взять обратный заказ. В итоге получается 60 рублей за 4 часа. А можешь уехать в «Великий Камень» за 6 рублей. И там тебя в очередь ставят еще на три часа. Либо можешь ехать обратно пустой. Поездка в поселок Сокол стоит 9 рублей. Это просто абсурд. Возвращаться пустым? Так лучше вообще тогда туда не ехать, а сделать два заказа за 3,30, — возмущаются таксисты.

Сейчас собравшиеся хотят, чтобы в компании просто узнали, что люди недовольны и хотели бы что-то изменить. Если ответной реакции не будет, то таксисты готовы использовать другие меры, чтобы их услышали.

— Обращаться в минский офис «Яндекса» бесполезно, там сидит три человека, они вообще ничего не решают. Говорят — пишите в службу поддержки. Пока мы просто собрались, чтобы нас заметили и услышали. Если в дальнейшем никакие шаги не будут предприняты, то уже можно переходить к другим действиям. Но понимаете, много приезжают из других городов, они и по нынешним тарифам будут катать счастливые, потому что в их городах они еще ниже. Там вообще есть поездки по два рубля и даже меньше.

Фото: tut.by

Водитель, который представился Алексеем, категорически не согласен с тем, что труд таксиста — низкоквалифицированный.

— Это отношение меня просто бесит. Водителю надо следить за автомобилем, за чистотой, за безопасностью пассажира, за всем. Водитель отвечает за пассажира. Если по его вине что-то случится, он все равно будет отвечать. Таксист несет колоссальную ответственность, и его труд должен быть адекватно оценен. Никто не говорит, что таксист должен зарабатывать золотые горы, но нормально оплачиваться его работа должна.

Фото: tut.by

Прозвучало немало жалоб на пассажиров. Рассказывают о таких случаях, которые и описывать-то неприятно.

— Мало того, что за копейки работаем, так еще и пассажиры попадаются такие, что требуют от водителя сервиса, как-будто заказали лимузин. Им объясняешь, что вы едете на тарифе эконом, с соответствующим уровнем комфорта. Однажды едем с дамой по свежеположенному асфальту. Она начинает возмущаться — у вас в салоне воняет. Я ей объясняю — это асфальт только что положили, от него такой специфический запах. Дамочка не слушает, говорит: я буду писать на вас жалобу. Пишет, меня временно блокируют. И ты даже этих полтора рубля не заработаешь, — рассказывает один из таксистов.

Фото: tut.by

Журналисты поинтересовались, каких тарифов собравшиеся хотят добиться от сервиса.

— Рубль за километр! — шутит кто-то из толпы. — На самом деле, необходим какой-то средний тариф, приближенный к традиционным службам такси. Там разброс — от 40 до 60 копеек за километр. У нас получаются самый низкий тариф — 30 копеек, а требования к стандартам обслуживания просто запредельные.