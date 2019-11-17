Свободные люди прошли маршем по центру Минска и сожгли удостоверения от Ермошиной: яркие кадры 1 17.11.2019, 8:55

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Экс-кандидаты «Европейской Беларуси» призвали бойкотировать «выборы».

16 ноября в Минске по инициативе гражданской кампании «Европейская Беларусь» снова прошла Встреча свободных людей — легальная акция на площади Свободы. Среди участников акции были кандидаты в «депутаты» так называемого белорусского «парламента» и их доверенные лица.

Встреча продолжилась шествием на площадь Независимости, где кандидаты в в депутаты от «Европейской Беларуси» сожгли свои удостоверения перед зданием Центризбиркома в знак протеста против фальсификации выборов в стране.

Фото: «Радыё Свабода»

«Баста фальшивым выборам», — именно этой фразы испугались власти», — заявил кандидат в депутаты от «Европейской Беларуси» Дмитрий Козлов, который известен многим как Серый Кот и сжег свое удостоверения в знак протеста.

Cледующим выступил Михаил Бондаренко из Мозыря, чьи пикеты были одними из самых многочисленных: «За 25 лет в этой стране не было честных выборов». Кандидат от «Европейской Беларуси» также сжег удостоверение и заявил о снятии своей кандидатуры с так называемых выборов.

Фото: «Радыё Свабода»

Один из лидеров «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель заявил, что выборов в стране нет и поэтому остальные кандидаты от гражданской кампании снимают свои кандидатуры и сожгут удостоверения в знак протеста прямо возле здания ЦИК.

- Именно здесь крадут наши голоса. Сейчас наши кандидаты и их доверенные лица скажут все, что думают о так называемых выборах. А свободные выборы в нашей страну пройдут быстрее, чем вы думаете. Это произойдет после ухода Лукашенко, а произойдет это уже в следующем году, — заявил Евгений Афнагель.

Фото: «Радыё Свабода»

Ольга Николайчик сожгла свое удостоверение кандидата в депутаты со словами «Догорает эта власть в наших руках. За свободу!».

Фото: «Радыё Свабода»

Под лозунги «Фальшивым выборам и Ермошиной — баста!», кандидаты и их доверенные лица сожгли удостоверения. Участники гражданской кампании «Европейская Беларусь» отказались участвовать в фарсе и призвали белорусов бойкотировать мероприятие, которое белорусские власти называют «выборами».

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»