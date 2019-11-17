У Путина появились неожиданные соперники в регионах РФ 1 Аббас Галлямов, «Росбалт»

17.11.2019, 8:57

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Никакое ФСБ этому процессу помешать не сможет.

Согласно данным ФОМ, с лета прошлого года уровень доверия россиян к губернаторам вырос на 13 процентных пунктов. Понятно почему — за два последних года Кремль сменил руководителей более чем в половине субъектов, убрав старых непопулярных глав и поставив вместо них новичков без антирейтингов.

С сепаратизмом 90-х Кремль смог покончить тогда, когда во главе государства вместо непопулярного старого президента оказался президент новый — популярный. Когда его рейтинг оказался, наконец, выше рейтингов лидеров региональной фронды. Именно тогда к федералам пришло ощущение их силы и исторической правоты.

Судя по данным ФОМ, обратный отсчет запущен. После резкого прошлогоднего падения рейтинги федеральной власти сейчас стагнируют. Глядя на летние опросы «Левада-центра», касающиеся восприятия московских событий, можно смело сказать, что эрозия базы поддержки режима продолжается. Большинство населения страны к точке зрения властей на протесты присоединиться отказалось.

Скорее всего, ближе к думским выборам мы окажемся в ситуации 90-х — когда губернаторы будут популярнее президента. Можно предположить, что именно тогда к нам и вернутся забытые призраки региональной фронды и сепаратизма. Избиратели в провинции недовольны нынешней сверхцентрализацией, поэтому требование децентрализации будет приносить все больше политических дивидендов. Новые главы регионов сами эту волну в какой-то момент и оседлают. Им же надо будет как-то свои рейтинги удерживать и на выборах побеждать. Кроме того, надо понимать, что опора на общественное мнение дает ощущение моральной правоты, а оно в политике дорогого стоит.

Никакое ФСБ этому процессу помешать не сможет, как не смогло в свое время это сделать КГБ.

Аббас Галлямов, «Росбалт»