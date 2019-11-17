Даже «пиночеты» там смешные Телеграмм-канал «Серпом По»

17.11.2019, 10:15

1,075

Пусть кусачие, злобные — но мелкие и фальшивые.

- Невероятная новость! Ломка скреп! Полная смена курса!

Пресс-секретарь президента поблагодарил протестующих на улицах столицы за то, что они показали властям недовольство народа.

О-о!! Ну все! Конец «московскому делу»! Свобода для уже посаженных. Увольнение полицейских, лупивших демонстрантов. Спасибо, начальники! Наконец-то до вас дошло. Вот теперь Россия начнет меняться.

- Стоп-стоп, дорогие. При чем здесь Россия?

- Ну как же? Протесты … Благодарность властей народу за выражение недовольства!

- Это все верно. Но речь не о России, а о Чили. Это там народ вышел на улицы в столице Сантьяго протестовать против роста платы проезда в метро. И это там власти благодарят.

- Ах вот оно что … Сантьяго … Чили … Мы-то думали, что это в России … В Москве …

- И напрасно. Здесь все по-прежнему. Душевные травмы властей от стаканов из бумаги. И пресс-секретарь Песков-Навка с его «размазать печень по асфальту».

В Чили урок Пиночета с его репрессиями против граждан властями усвоен. Там «пиночеты» больше не живут. Зато их опыт востребован российским правящим коллективом, он расцветает в России. Надвинув на глаза попугайские фуражки а ля Золотов. Даже «пиночеты» здесь смешные. Пусть кусачие, злобные, но мелкие и фальшивые.

Телеграмм-канал «Серпом По»