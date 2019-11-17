Белый дом сообщил результаты неожиданного медобследования Трампа 17.11.2019, 10:27

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Оно стало сенсацией для журналистов.

Белый дом рассказал о результатах медицинского обследования президента США Дональда Трампа, которое стало неожиданностью для журналистов.

Как сообщает CBSNews со ссылкой на официальное заявление, медобследование показало, что американский лидер здоров.

«Президент остается здоровым, энергичным и не имеет жалоб, о чем свидетельствуют его неоднократные энергичные выступления перед тысячами американцев несколько раз в неделю», — говорится в заявлении Белого дома.

16 ноября Трамп начал «частичное» прохождение ежегодного медицинского обследования. CNN отмечало «необычные обстоятельства» медобследования, так как о нем не сообщили заранее и его не было в графике президента США.

Предыдущее медобследование Трамп прошел в феврале. Врач Белого дома сообщал, что его здоровье «очень хорошее» и, как ожидается, останется таковым «на время его президентства». Тем не менее у Трампа обнаружили лишний вес.