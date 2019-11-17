Лукашенко представили изменения в Конституцию Беларуси 19 17.11.2019, 12:22

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Диктатор не уверен, готов ли он представить их обществу.

Лукашенко представили возможные изменения в Конституцию страны. Об этом он заявил сегодня журналистам после голосования на «выборах депутатов палаты представителей», передает БелТА.

"Я заявлял о том, что нам надо идти к этому. Глупо было бы с моей стороны заявить, что мы к президентским выборам сменим Конституцию, - сказал Лукашенко. - Элементы новой Конституции с точки зрения Конституционного суда мне представлены".

"Я уже, если сочту нужным, представлю ее всему обществу. И третий этап - это будет, скорее всего, обсуждение обществом этой Конституции", - добавил диктатор.

Лукашенко обратил внимание, что сроков для внесения изменений в нынешнюю Конституцию не назначено. "Никакие сроки я ставить не намерен и не собираюсь. Будет готов вариант - пойдем дальше ко второму, третьему, четвертому этапу. Именно так должна разворачиваться работа. Спешка здесь не приемлема, это серьезный вопрос: как будет жить и развиваться страна в будущем", - подчеркнул диктатор.

Правитель также рассказал, что, когда вносились предложения, судьи Конституционного суда лично подписывали свои идеи. "Персональная ответственность за судьбу страны, за то, как они будут жить в этой стране, как дети их будут жить. Меня удивило и обрадовало, что люди не собираются ломать нынешнюю Конституцию. Ответственность должна быть за этот документ", - заключил Лукашенко.