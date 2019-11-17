Лукашенко: Меня тут похоронили уже 38 17.11.2019, 13:14

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Диктатор выразил сомнения в том, что он долго проживет.

После голосования на «выборах» в «парламент» Лукашенко, отвечая на вопрос tut.by, рассказал о своем самочувствии и планах.

— Господи, я, может, до 2025 года не доживу! Не дай бог, конечно, хочется еще пожить, — эмоционально отреагировал Лукашенко. — Хотя меня тут похоронили уже! Узнал, правда, об этом, когда на лыжероллерах бежал. Удивился. (Диктатор имел в виду информацию в СМИ о его тяжелой болезни и лечении в элитной клинике в ОАЭ — ред.)

— Если не попросите — я никогда не буду выдвигать свою кандидатуру (на президентских выборах — ред.). Я, конечно, предложу ее на этих выборах, если буду чувствовать, что категорически против — я буду переживать. Но вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. Я же сказал, синеющими пальцами держаться за кресло не буду.