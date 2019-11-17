Фотофакт: Освобождаемые украинские корабли выходят из Керчи 4 17.11.2019, 13:19

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Фото: krymr.org

Суда следуют Керченским проливом в сторону Черного моря.

Захваченные украинские военные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», в сопровождении российской береговой охраны 17 ноября вывели из акватории «Генмола» в Керчи.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, катера в сопровождении российских кораблей следуют Керченским проливом в сторону Черного моря.

Фото: krymr.org

Местность на подступах к территории воинской части, где находились украинские катера, перекрыта, дежурят российские полицейские и люди в штатском.

Фото: krymr.org

Согласно международной базе отслеживания судов Мarine Тraffic, украинские буксиры «Сапфир», «Титан» и «Гайдамака» находятся в Черном море у берегов Крыма, вероятно, для того, чтобы забрать захваченные Россией украинские военные корабли и сопроводить их в порт. По состоянию на 10 часов утра они находились напротив Фороса, по состоянию на 11.30 они находятся напротив Алупки.

Крым.Реалии следят за развитием событий.

Как сообщали Крым.Реалии ранее, утром захваченные украинские военные катера «Бердянск» и «Никополь», которые находились в акватории порта «Генмол» в Керчи, начали готовить к отправке.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о завершающем этапе возвращения в Украину трех кораблей Военно-морских сил Украины, которые захватила Россия с применением оружия вместе с экипажами в ноябре 2018 года.

«Процесс возвращения малых бронированных катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе», – сказал он изданию НВ.

Это сообщение опубликовала в Фейсбуке и спикер Зеленского Юлия Мендель.

Сайт «Украинский милитаристский портал» писал ранее, что, по данным системы отслеживания движения судов AIS, три украинских буксира – «Сапфир», «Титан» и «Гайдамака» – отправились в Черное море и идут в сторону побережья Крыма, вероятно, для того, чтобы забрать захваченные Россией украинские военные корабли.

О выходе в море поисково-спасательного судна «Сапфир» и буксиров «Титан» и «Гайдамака» писал и сайт одесского информресурса «Думская». По его данным, россияне сейчас буксируют украинские корабли из аннексированной Керчи, передача должна состояться в открытом море, примерно в 60 морских милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.

Но позже это же издание добавило в своем телеграм-канале: «Ситуация с возвращением украинских кораблей остается неопределенной. Поступает противоречивая информация. «Сапфир» и буксиры стоят неподалеку от Крыма».

Ранее 16 ноября российское издание «Коммерсант» сообщило, что, по его данным, Россия намерена урегулировать дело с возвращением захваченных украинских кораблей до саммита в «нормандском формате», который по последней информации запланирован на 9 декабря.

Источники издания утверждали, что принципиальное решение вернуть корабли в России уже приняли, и Москва и Киев сейчас «находятся на финальной стадии переговоров», чтобы согласовать время и точное место передачи кораблей.

Собеседники этого издания также говорили, что передача кораблей состоится в определенной точке в море, куда их отбуксируют три российских корабля и передадут украинским буксирам.

«Суда, говорят источники «Коммерсанта», вернут вместе со штатным вооружением, но без боеприпасов. Обнаруженное на них после задержания личное оружие украинских моряков, а также рации и судовые роли (документы, содержащие информацию о составе экипажей и другие данные), останутся в России. Все это фигурирует в качестве вещественных доказательств по уголовному делу, возбужденному в России после инцидента», – написало российское издание.

Но, комментируя одно из сообщений этой статьи, в Министерстве иностранных дел России заявили российскому агентству «Интерфакс», что не связывают передачу Украине захваченных кораблей с предстоящим саммитом в «нормандском формате». Как сообщили в министерстве, предложение, сделанное ранее Киеву о возвращении кораблей, остается в силе, и «они (украинцы – Радіо Свобода) могут сделать это в любой момент». При этом в МИД России подчеркнули, что это возможно лишь «под гарантии сохранности» кораблей как вещественных доказательств по уголовному делу, возбужденному в России против украинских военных моряков.

На данный момент отсутствует реакция на эту информацию от соответствующих ведомств Украины.