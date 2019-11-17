Сергей Матвейчик: В матче с Германией на голик, а то и на два, мы точно наиграли 6 17.11.2019, 13:51

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Сергей Матвейчик

Защитник сборной Беларуси считает, что команде нужно было чаще ходить в атаку.

Защитник "Шахтера" и сборной Беларуси Сергей Матвейчик поделился мнением о матче с командой Германии (0:4), сообщает pressball.by:

- На гол, конечно, мы точно наиграли. Было тяжело. Против нас играли мирового класса футболисты. Но на голик-два мы наиграли точно. Вначале было мало выходов в атаку, но потом их стало достаточно.

- За счет чего белорусам удавалось проводить хорошие отрезки во втором тайме?

- До перерыва тоже неплохо действовали, но не выходили в атаку. Самое интересное, что когда вроде начали неплохо играть, то сразу и пропустили.

Не скажу, что мы уступили сопернику физически. Уступили именно в работе с мячом. Как они это делают — высший класс! У нас с этим проблемы, по крайней мере, у меня, — сказал Матвейчик в интервью БФФ-ТВ.