«Настоящее Время» рассказало о Встрече свободных людей в Минске 2 17.11.2019, 14:10

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Фото: «Радыё Свабода»

Подчеркивается, что белорусы вышли на акцию против нечестных «выборов».

В Минске накануне "парламентских выборов" прошла акция протеста оппозиции. Представители гражданской кампании "Европейская Беларусь" и партии "Народная грамада" вечером 16 ноября провели совместный митинг на площади Свободы в Минске. После этого участники акции направились в сторону Центризбиркома. Так описывает вчерашнюю Встрече свободных людей в Минске издание Настоящее Время.

Фото: «Радыё Свабода»

Во время шествия по проспекту Независимости на активистов напали неизвестные в гражданской одежде, которые выбивали подожженные файера из рук участников.

После того, как участники акции прошли мимо здания КГБ и МВД Беларуси, на них снова напали. Неизвестные в гражданском выбили технику из рук участников акции. Также пострадали некоторые журналисты, у которых из рук выбивали аппаратуру.

После непродолжительного митинга возле здания ЦИК протестующие сожгли свои удостоверения кандидатов в "депутаты" в знак протеста против нечестных "выборов".