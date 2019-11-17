Страна-бензоколонка теряет свое «почетное» звание 2 Александр Коваленко, sprotyv.info

17.11.2019, 14:18

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На этой неделе произошли два интереснейших события.

Россия, при всей натянутой радужности экономического “благополучия” при благотворных санкциях, продолжает демонстрировать потерю позиций на плацдарме сырьевых доходов. Тех единственных доходов, что обеспечивают относительную жизнеспособность бюджета РФ.

Так, на этой неделе было представлено два преинтереснейших материала. Статистика ФТС по сырьевым доходам РФ и прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) по экспорту российского газа в Европу до 2030 года. Оба этих материала, от совершенно разных структур, показали одну единую картину – пике энергетических доходов и потенциала РФ.

Согласно статистике ФТС, за 9 месяцев 2019 года Россия выручила $90,43 млрд на экспорте нефти, что на $3,8 млрд меньше показателя за аналогичный период 2018 года, при том, что сам экспорт вырос. Это стало следствием падения цен, но дилемма в том, что помимо этого эффекта, с 2021 года будет играть роль и фактор падения добычи в самой РФ из-за истощения месторождений и невозможности разрабатывать новые.

Примечательно, что с 2030 по 2035 года Россия из чистого экспортера перейдет в стан импортеров, добывая не более 6 млн баррелей нефти в сутки, что с трудом обеспечит ее собственные потребности.

В случае же с газом падение доходов проходит под аккомпанемент не только падения цен на “голубое золото”, но и сокращения самих поставок. За 9 месяцев 2019 года было экспортировано 159,7 млрд кубометров газа, что на 3,8% меньше, чем за тот же период 2018 года, а по доходам “Газпрому” удалось выручить на 12,1% меньше чем год назад — $31,1 млрд.

И вот, в унисон столь неоптимистичных цифр, 13 ноября, Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало прогноз “World Energy Outlook 2019”, в котором предрекло России в ближайшие 10 лет потерю европейского газового рынка.

К 2030 году, согласно прогнозу МЭА, поставки газа из РФ в ЕС сократятся до 110–123 млрд куб. м в год. Такое сокращение экспорта станет следствием масштабной экспансии СПГ, который к 2030 году займет более 53% мирового рынка.

А потому, “почетное” звание “страна-бензоколонка” и вправду России осталось носить не так долго.

Александр Коваленко, sprotyv.info