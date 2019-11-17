Лукашенко: На меня грязюку льют, я сижу в лесу за забором 35 17.11.2019, 14:40

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Диктатор заявил, что не него и его людей «точат зуб».

«Я сказал милиции, чтобы они жестко пресекали подобные случаи», — эмоционально высказался диктатор после голосования на «парламентских выборах» на участке № 506 в Минске, сообщает tut.by.

Портал поясняет: Лукашенко говорит о ситуации в Бресте на участке голосования № 37, где наблюдатель от кампании «Право выбора» Юрий Вощенчук снял на видео Анастасию Куличкову, которая, по его мнению, пыталась вбросить в урну для досрочного голосования стопку бюллетеней.

— …Вы понимаете, о чем я говорю? Я тут сам виноват, что раньше их сдерживал, мол, давайте спокойно, давайте по-человечески… Вот сидят члены комиссии, в чем они виноваты? Они работают, их попросили, они же даже денег не получают… А вы их начинаете третировать.

Портал поясняет: Лукашенко говорит о случае в Могилеве, о котором вчера писали белорусские СМИ: там неизвестные узнали домашний адрес председателя участковой избирательной комиссии № 32 Марины Зуборенко и расклеили листовки на каждом из подъездов многоэтажки. В них было написано, что на участке уже выбрали «депутата» и все благодаря председателю.

— Мне проще. На меня грязюку льют, я сижу в лесу за забором. А она [Марина Зуборенко] ходит по улицам. Женщина, а на нее пальцем тыкают, у нее дети, семья, муж. Каково ей? Почему она, делая доброе дело, должна это терпеть?

«Это репетиция главных выборов», — считает диктатор. — «Они щупают, пробуют на зуб — на площадях и участках. Они давят на наших людей».