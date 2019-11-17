Наблюдатель остановил Лукашенко и задал ему неудобный вопрос 17.11.2019, 15:29

Зачем белорусам такие «выборы»?

Перед тем как Лукашенко получил бюллетень на избирательном участке № 506, его остановил наблюдатель Кирилл Горошко, сообщает «Радыё Свабода».

«У меня был один вопрос к Лукашенко. Я упомянул, что в развитых демократиях выборы - это инструмент смены власти, а какую функцию выполняют «выборы» в Беларуси, начиная с 2000 года?

Он говорит: «Послушай, выборы - это не обязательно смена власти». И привел пример России, привел пример Штатов, что Трамп захочет остаться на второй срок. А во-вторых, он говорит, что в Беларуси выборы - это не смена власти, а выбор направления.

Я уточнил: если вы говорите, что этот выбор делаем мы, то что вы имеете в виду - народ, граждане, или мы - это власть? Он говорит, что прежде всего это граждане, но власть здесь играет ключевую роль», - рассказал наблюдатель.

Лукашенко не сразу ответил на вопрос Горошко, объяснив, что не понял его формулировку. Но после более часовой пресс-конференции с журналистами снова вернулся к столу наблюдателей и поговорил с Кириллом.

Кирилл Горошко уже имеет опыт наблюдения на предыдущих «выборах» в Беларуси и на выборах в других странах. Он говорит, что думал, что на избирательном участке, где голосует Лукашенко, ситуация будет намного лучше. Но, говорит наблюдатель, здесь «как везде». «Много нарушений, комиссия относится к наблюдателям, как к врагам», - говорит Кирилл Горошко.