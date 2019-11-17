Названы лучшие фильмы десятилетия 1 17.11.2019, 16:00

Журнал Time опубликовал собственный рейтинг.

Журнал Time опубликовал список самых главных картин десятилетия. В ТОП-10 издания вошли "Джон Уик", "Меланхолия" и "Затерянный город Z", пишет сайт segodnya.ua .

Рейтинг самых главных кинолент последнего десятилетия составила кинокритик Time и номинант Пулитцеровской премии в области критики Стефани Захарек. В ее ТОП вошли десять фильмов, премьера которых состоялась в период с 2010 по 2018 год.

Создательница "списка лучших" отмечает, что рейтинг отображает исключительно ее субъективное мнение. Захарек также обошла стороной нашумевшие релизы.

"Один из методов составления подобных списков, который можно назвать условно объективным, – это выбор больших фильмов и звездных моментов, с которыми большинство зрителей может согласиться. Но часто картины, которые называют "великими" сразу после их выхода в прокат, даже действительно потрясающие ленты запоминаются не так сильно, как другие, менее громкие фильмы", – пишет критик.

Вот, как выглядит ТОП-10 лучших фильмов десятилетия от Times:

1. "Где-то" Софии Копполы

2. "Пещера забытых снов" Вернера Херцога

3. "Меланхолия" Ларса фон Триера

4. "Перед полуночью" Ричарда Линклейтера

5. "Феникс" Кристиана Петцольда

6. "Джон Уик" Чада Стахелски и Дэвида Литча

7. "Сельма" Авы ДюВерней

8. "Лунный свет" Барри Дженкинса

9. "Затерянный город Z" Джеймса Грэя.